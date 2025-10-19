خبرگزاری کار ایران
نمایش «بچه مردم» و «غریزه» از ۳۰ مهرماه

کد خبر : 1702077
چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما تشکیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه ۲۷مهر ماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش، مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، مجتبی بهزادیان (مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم) و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد؛ فیلم‌های «بچه مردم» به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش شهر فرنگ و «غریزه» در گروه آزاد با پخش عامریان فیلم بعد از فیلم لیپار از چهارشنبه ۳۰ مهرماه اکران شوند.

انتهای پیام/
