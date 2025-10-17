نمایش ویژه آثار برگزیده سینمای کوتاه معاصر ترکیه در جشنواره فیلم کوتاه تهران
مجموعهای از فیلمهای کوتاه منتخب سینمای معاصر ترکیه با عنوان «جویندگان: جستوجویی در باب هویت در سینمای معاصر ترکیه» با حضور کیوریتور برنامه (Film Curator) و گروهی از فیلمسازان ترکیهای در سالن های اصلی بخش بین الملل جشنواره (سالن ۲) به نمایش درمیآید و نشست نقد و گفتوگو پیرامون آن برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی ستاد خبری چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، در ادامه برنامههای ویژه بینالمللی این دوره، مجموعهای از فیلمهای کوتاه برگزیده سینمای معاصر ترکیه با عنوان «جویندگان: جستوجویی در باب هویت در سینمای معاصر ترکیه»، که در سالهای اخیر در جشنوارههای معتبری چون کلرمون-فران، ونیز و … حضور داشتهاند، در قالب برنامهای ویژه در سالن های اصلی بخش بین الملل جشنواره (سالن ۲) به نمایش درمیآید.
این بخش با حضور کیوریتور برنامه و جمعی از فیلمسازان ترکیهای برگزار خواهد شد و فرصتی فراهم میآورد تا مخاطبان جشنواره با تازهترین جریانهای فیلمسازی در ترکیه و گرایشهای زیباییشناسانه و اجتماعی فیلمسازان نسل جدید این کشور آشنا شوند.
در پایان نمایش فیلمها، نشست پرسش و پاسخ با مدیریت محسن آقالر، فیلم ساز و پژوهشگر سینما، برگزار میشود. در این نشست، ضمن گفتوگو با کیوریتور و فیلمسازان حاضر، دربارهی تحولات سینمای کوتاه ترکیه، شیوههای روایت در آثار نسل جدید و نسبت این سینما با جریانهای جهانی فیلم کوتاه بحث و تبادل نظر خواهد شد.
این برنامه در راستای گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری میان فیلمسازان ایران و ترکیه و با هدف بررسی رویکردهای نوین در سینمای کوتاه منطقه طراحی شده است.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی به همت انجمن سینمای جوانان ایران و از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرن مال برگزار میشود.