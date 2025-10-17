اکران جهانی «مست عشق» آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، اکران جهانی فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی، روز گذشته در ۱۰ کشور اروپایی آغاز شد که با استقبال مخاطبان، تمام بلیت‌های سه روز نخست نمایش این اثر، به فروش رفت.



پخش فیلم سینمایی «مست عشق» را در اروپا کمپانی AF media group بر عهده دارد و بزودی همزمان با آغاز اکران این فیلم در کشورهای روسیه، هندوستان و کشورهای حوزه خلیج فارس در آمریکای شمالی نیز روی پرده خواهد رفت.



«مست عشق» به تهیه کنندگی مهران برومند و حسن علیزاده سال گذشته در ایران اکران شد و با جذب بیش از دو میلیون‌ نفر مخاطب و فروش یکصد و بیست میلیارد تومانی عنوان پرفروشترین فیلم غیر کمدی سال گذشته را کسب کرد.

انتهای پیام/