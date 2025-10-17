خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکران جهانی «مست عشق» آغاز شد

اکران جهانی «مست عشق» آغاز شد
کد خبر : 1701187
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با آغاز اکران بین‌المللی «مست عشق» قرارداد اکران کشورهای آمریکای شمالی با تضمین کف فروش یک میلیون دلاری منعقد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، اکران جهانی فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی، روز گذشته در ۱۰ کشور اروپایی آغاز شد که با استقبال مخاطبان، تمام بلیت‌های سه روز نخست نمایش این اثر، به فروش رفت. 

پخش فیلم سینمایی «مست عشق»  را در اروپا کمپانی AF media group بر عهده دارد و بزودی همزمان با آغاز اکران این فیلم در کشورهای روسیه، هندوستان و کشورهای حوزه خلیج فارس در آمریکای شمالی نیز روی پرده خواهد رفت. 

«مست عشق» به تهیه کنندگی مهران برومند و حسن علیزاده سال گذشته در ایران اکران شد و با جذب بیش از دو میلیون‌ نفر مخاطب و فروش یکصد و بیست میلیارد تومانی عنوان پرفروشترین فیلم غیر کمدی سال گذشته را کسب کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ