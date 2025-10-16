ناصر تقوایی به خانه ابدی بدرقه شد/ در سکوتی به احترام صداقت و شرافت
مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی کارگردان سینما صبح امروز ۲۴ مهر در محوطه خارجی ساختمان خانه سینما شماره ۲ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما پس از ورود پیکر ناصر تقوایی به محوطه خانه سینما اظهار کرد: صمیمانه از حضورتان سپاسگذارم، آنچه این روزها در تمام نوشتهها مشترک بود صداقت و شرافت بود.در مقابل مردی که یک عمر با صداقت زندگی کرد سر تعظیم فرود میآورم و اجازه دهید این بار سکوت کنیم و صدای این صداقت و شرافت را که چند سالی است نشنیدهایم بشنویم؛ صدای ناصر تقوایی را.
در ادامه در سکوت حضار صدای ضبطشده ناصر تقوایی از صحبتها و مصاحبههای او پخش شد و سپس پیکر این هنرمند با نوای موسیقی جنوبی به سمت خانه ابدیاش بدرقه شد.
علیرضا داوودنژاد، محمدمهدی عسگرپور، رائد فریدزاده، مجید برزگر، رضا بهبودی، مصطفی آل احمد، جواد طوسی، سهیلا گلستانه، منوچهر شاهسواری، کتایون ریاحی، گوهر خیراندیش، سعید خانی، دانش اقباشاوی، مصطفی کیایی، محسن امیریوسفی، امیر اثباتی، ستاره اسکندری، لیلی فرهادپور، رضا کیانیان، همایون اسعدیان، سیفالله صمدیان، حمید پورآذری، مهدی میامی، کورش سلیمانی، حامد بهداد، امین حیایی، شهاب حسینی، پانتهآ پناهیها، محسن شریفیان، هوشنگ گلمکانی، احمد طالبینژاد، مازیار فکریارشاد، محمدرضا عرب، تورج اصلانی، امیرشهاب رضویان، سیروس مقدم، علی علایی، علیرضا بهنام، علیرضا نجفزاده، علیرضا حسینی، علی اوجی، فرید سجادیحسینی، محمود گبرلو از حاضران در این مراسم بودند.