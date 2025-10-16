فونت یحیی سنوار رونمایی شد/ درخواست نجابتی از نهادها برای طراحی فونت قهرمانان
مراسم رونمایی از «فونت سنوار، فونت مقاومت» با حضور مسعود نجابتی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، کوروش پارسانژاد، محمد روحالامین، سیدشهابالدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مسعود پورزارعی و جمعی دیگر از هنرمندان در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مراسم رونمایی از «فونت سنوار، فونت مقاومت»، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
اجرای این مراسم برعهده رسالت بوذری بود که در ابتدای مراسم بیان کرد: «فونت سنوار» توسط حسین چمنخواه هنرمند طراح گرافیک، طراحی و همزمان با سالگرد شهادت یحیی سنوار رونمایی خواهد شد. این فونت با مدیریت هنری مسعود نجابتی در آتلیه کانون هنر شیعی طراحی و اجرا شده است.
مسعود نجابتی به عنوان اولین سخنران گفت: خاطرم است روزی که توفیق داشتیم خدمت حاج رمضان رسیدیم، ضمن تقدیر از کارهای هنری که طی سالها صورت گرفته بود، پیشنهادهایی نیز به ما دادند. به عنوان یک فرمانده نظامی حضور ذهن عجیبی در حوزه طراحی پوستر و گرافیک داشتند و به کارهای ماندگار نیز تاکید کردند. یادم است به یکی از دوستانمان گفته بود که خیلی دوست دارد «سمفونی فلسطین» ساخته شود. در واقع او درباره این ابعاد فکر میکرد؛ یعنی میخواست کارهای ماندگار و تأثیرگذار انجام دهد.
وی عنوان کرد: ایده فونت مقاومت، از همان جلسه شکل گرفت. خیلی از کارهای ما طراحان گرافیک تاریخ مصرف دارد و معدود آثاری هستند که واجد فاکتور ماندگاری میشوند اما ماندگارترین کار گرافیکی، قلم یا فونت است. بعضی وقتها هم، پشت این ماندگاری، دلایلی است که آن اثر را جاودانه میکند. مثلا در حوزه فونت یا تایپفیس، خیلی از فونتهای ما سابقه ۶۰-۷۰ ساله دارند. هنوز هم در فضاهای مختلف نشر و رسانههای مجازی کاربرد دارند و بهروزرسانی میشوند.
نجابتی گفت: دلایل انتخاب این فونتها متفاوت است اما یکی از اصلیترین آنها همانا ماندگاریاش است. مسئله دیگری که برای من اهمیت داشت این بود که هر فونت هویت دارد، صاحب نام است؛ یعنی برای هر محصول گرافیکی باید نامگذاری صورت گیرد. این کار برای من جذاب است چون نشان میدهد که این آثار شخصیت و هویت دارند و در طول زمان نامی برایشان گذاشته میشود. مثلا، جلد کتابها یا محتوای آنها، نشانههایی هستند که نشان میدهند این اثر، هویت و شخصیت دارد و باید نامگذاری شود.
وی تصریح کرد: در طول تاریخ، روشهای مختلفی برای نامگذاری فونتها وجود داشته، و این خودش جالب است که ما برای خیلی از آنها، حتی برای فونتهایی که اشاره مستقیم به موضوع ندارند، هم نام میگذاریم. تقریباً در جهان، برای بسیاری از مشاهیر، فونتهایی ویژه طراحی شده است، ممکن است خود فرد طراح حروف بوده یا خوشنویس، و فونتی بر اساس آثار او ساخته شده باشد.
مدیر کانون هنر شیعی در ادامه بیان کرد: متأسفانه، در حوزه هنر انقلاب، بعد از چهل سال، هنوز هیچ فونتی برای شخصیتهای بزرگمان مانند حاج قاسم طراحی و ساخته نشده است. این موضوع از کمتوجهی است و امیدواریم که انشاءالله در آینده بتوان این کمبود را جبران کرد و سازمانها و نهادهای فرهنگی بیشتر به این موضوع اهمیت دهند. من از این فرصت اعلام میکنم و از همه رسانههای حاضر در جمع میخواهم که بر اهمیت این موضوع تأکید داشته باشند، تا بتوانیم در کنار تولید آثار هنری، از نظر هویتسازی و نشان دادن شخصیتهای شاخص کشور هم اقدام جدی کنیم.
وی تاکید کرد: حوزه هنری مهمترین نهاد هنری در حوزه انقلاب است نیز باید در این زمینه پیشقدم شود و در حوزههای مختلف ادبی و هنری، فونت مفاخر را طراحی و منتشر کنند.
نجابتی عنوان کرد: البته رسیدن به مکتب حاج قاسم و دیگر شخصیتها زمان میبرد، اما وقتی میبینیم موسسات خصوصی و بانکها برای هویت سازمانیشان دست به دامن طراحها هستند که فونت اختصاصی طراحی کنند، باید تأسف خورد که چرا ما در این حوزه کوتاهی کردهایم.
وی اظهار کرد: در این سالها واکنشهای ما عموماً سریع و مقطعی بود؛ شما شاهد هستید هر روز با حادثهای مواجهیم. آن زمانها گذشت که سالی یکی دو پوستر یا نقاشی خلق میشد. الآن صبح که بیدار میشویم و اخبار را میبینیم، تقریباً بیشتر همکاران هم همینطور اند؛ بلافاصله به فکر واکنش هستند.
نجابتی در پایان تاکید کرد: طراحی فونت مقاومت، بیشتر از ادای دین است؛ احترام و پاسداشت حق بزرگی است که بر گردن ماست، بهویژه در شرایطی که اسم این بزرگان را در فضای مجازی، علاوه بر تصاویر و فیلمهایشان، هدف تخریب و ترور قرار میدهند. بنابراین، این کار فقط ادای دین نیست، بلکه یک وظیفه و تکلیف است که ما این اسامی را به همین شکل حفظ و ثبت کنیم و در تاریخ هنر و فضای هنرهای تجسمی نگه داریم.
حسین چمنخواه طراح فونت «یحیی سنوار» در ادامه با نمایش مراحل طراحی این فونت، به توضیحاتی درباره آن پرداخت و تاکید کرد که عمده کارهای هنری این فونت برعهده مسعود نجابتی بوده است.
وی بیان کرد: روایت و داستان شکلگیری این فونت به عملیات «طوفان الاقصی» و حجم بالای نسل کشی در فلسطین برمیگردد. من حدود دو سال مشغول طراحی فونتی بودم که با شهادت یحیی سنوار تداخل کرد که پس از آن اسم فایلها را سنوار گذاشتم و آقای نجابتی از این اسم بسیار استقبال کرد.
چمنخواه توضیح داد: سنوار به شیوه خاصی شهید شده بود و تصویر شهادتش، قهرمان گونه بود و این ترکیب سبب شد تا علاقمندی به این شخصیت پیدا شود. پس از آن، آقای نجابتی گفت چه خوب است این فونت طراحی شود و سال که جدید شد، من مشغول این کار شدم.
وی همچنین با محمد روحالامین و چند نفر دیگر در سالن به گپ و گفت درباره فونت مقاومت و اینکه باید تغییراتی کند، پرداختند.
این هنرمند طراح در پایان خبر داد: قرار است این فونت وقف غذای کودکان غزه شود و از آبان ماه در سایت «نام و هنر» نمایش داده میشود.
در پایان مراسم، مسعود نجابتی، مسعود شجاعی طباطبایی، اسدالله چهرهپرداز، کوروش پارسانژاد، سیدمهدی حسینی رئیس حوزه هنری استان قم، محمد روحالامین و حسین چمنخواه روی صحنه آمدند و فونت «یحیی سنوار؛ فونت مقاومت» رونمایی شد.