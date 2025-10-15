خبرگزاری کار ایران
نوازنده تار آذربایجان درگذشت

نوازنده تار آذربایجان درگذشت
رامیز قلی‌اف نوازنده تار آذربایجانی ظهر امروز چهارشنبه ۲۳ مهر درگذشت.

به گزارش ایلنا، رامیز قلی‌اف نوازنده  تار اهل آذربایجان ظهر امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در سن ۷۸ سالگی درگذشت و پیکر او به مسجد کبود منتقل شد.

ایوب قلی‌اف فرزند او گفته است: پدرم امروز صبح از دنیا رفت. فعلاً تصمیمی برای مراسم او گرفته نشده و احتمال این وجود دارد که این مراسم فردا برگزار شود چرا که پروسه برخی از کارهای تدفین زمان بر خواهد بود. وزیر نیز طی تماسی تسلیت خود را ابراز کرده و گفته اقدامات مناسب در شأن این استاد انجام خواهد گرفت.

رامیز قلی‌اف  در ۳۰ آوریل ۱۹۴۷ در آغدام متولد شد. در سال ۱۹۵۴ در مدرسه موسیقی شهر آغدام تحصیل کرد و در سال ۱۹۶۰، وارد مدرسه موسیقی تخصصی متوسطه آغدام به نام عزیر حاجی‌بیف شد.

وی در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۹ در کنسرواتوار دولتی آذربایجان به نام یو. حاجی‌بیف، تار و رهبری ارکستر را آموخت.

قلی‌اف، در پایان ماه سپتامبر به دلیل وخامت حالش در بیمارستان مرکزی گمرک بستری شده بود.

 

