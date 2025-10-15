نوازنده تار آذربایجان درگذشت

به گزارش ایلنا، رامیز قلی‌اف نوازنده تار اهل آذربایجان ظهر امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در سن ۷۸ سالگی درگذشت و پیکر او به مسجد کبود منتقل شد.

ایوب قلی‌اف فرزند او گفته است: پدرم امروز صبح از دنیا رفت. فعلاً تصمیمی برای مراسم او گرفته نشده و احتمال این وجود دارد که این مراسم فردا برگزار شود چرا که پروسه برخی از کارهای تدفین زمان بر خواهد بود. وزیر نیز طی تماسی تسلیت خود را ابراز کرده و گفته اقدامات مناسب در شأن این استاد انجام خواهد گرفت.

رامیز قلی‌اف در ۳۰ آوریل ۱۹۴۷ در آغدام متولد شد. در سال ۱۹۵۴ در مدرسه موسیقی شهر آغدام تحصیل کرد و در سال ۱۹۶۰، وارد مدرسه موسیقی تخصصی متوسطه آغدام به نام عزیر حاجی‌بیف شد.

وی در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۹ در کنسرواتوار دولتی آذربایجان به نام یو. حاجی‌بیف، تار و رهبری ارکستر را آموخت.

قلی‌اف، در پایان ماه سپتامبر به دلیل وخامت حالش در بیمارستان مرکزی گمرک بستری شده بود.

انتهای پیام/