۴ فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «آبستن» به تهیه‌کنندگی جلال تیموری و کارگردانی مصطفی طنابنده و محمد طنابنده، «جان یار» به تهیه‌کنندگی ابوذر پورمحمدی و کارگردانی مهدی صاحبی، «خانوم والده» به تهیه‌کنندگی سیدابراهیم عامریان و کارگردانی سهیل موفق، «بچه مردم» به تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی محلاتی و کارگردانی محمود کریمی، موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

انتهای پیام/