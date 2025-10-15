۴ فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند
شورای بازبینی فیلمهای سینمایی با صدور پروانه نمایش۴ فیلم موافقت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمهای «آبستن» به تهیهکنندگی جلال تیموری و کارگردانی مصطفی طنابنده و محمد طنابنده، «جان یار» به تهیهکنندگی ابوذر پورمحمدی و کارگردانی مهدی صاحبی، «خانوم والده» به تهیهکنندگی سیدابراهیم عامریان و کارگردانی سهیل موفق، «بچه مردم» به تهیهکنندگی سیدعلی احمدی محلاتی و کارگردانی محمود کریمی، موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی را کسب کردند.