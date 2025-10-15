شاهین غلامرضایی درگذشت

به گزارش ایلنا، شاهین غلامرضایی، نویسنده و کارگردان و مدیر برنامه‌ریز سینما، روز گذشته به دلیل ایست قلبی درگذشت.

غلامرضایی سابقه نویسندگی فیلمنامه‌های «دیاگنوز»، «گوریش»، «ویرا»، «زاروشا» و فیلم‌های کوتاه «نسو»، «جنرال پیستور»، «گل یا پوچ» و «دنیای تو» را در کارنامه خود داشت. او همچنین کارگردان فیلم‌های کوتاه «جنرال پیستور»، «گل یا پوچ» و «دنیای تو» بود و سابقه همکاری به عنوان دستیار کارگردان و مدیر برنامه‌ریز در چندین فیلم به کارگردانی مازیار لرستانی را در کارنامه خود داشت.

مراسم تشییع و خاکسپاری این سینماگر فقید فردا پنج‌شنبه ساعت ۱۰ صبح در قطعه‌ی هنرمندان کرج برگزار می‌شود.

