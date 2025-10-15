خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی در توسعه فرهنگ مد و لباس ایرانی ـ اسلامی

برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی در توسعه فرهنگ مد و لباس ایرانی ـ اسلامی
کد خبر : 1700650
لینک کوتاه کپی شد.

محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با کوروش مفاخری، رئیس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، این دیدار که با هدف توسعه همکاری‌های مشترک میان کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و سازمان صدا و سیما برگزار شد، دو طرف بر تداوم تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه ملی در زمینه ترویج الگوهای صحیح پوشش ایرانی ـ اسلامی تأکید کردند.

«بررسی و تبادل نظر درباره زمینه‌های همکاری برای بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی در توسعه فرهنگ مد و لباس ایرانی ـ اسلامی» از محورهای مهم این نشست بود.

بر اساس ماده (۲) قانون ساماندهی مد و لباس کشور و بند «هـ» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اعضای اصلی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، موظف است در چارچوب مأموریت‌های فرهنگی خود، نسبت به «ترویج و تبلیغ الگوهای پوشش منطبق با ارزش‌های فرهنگی، اسلامی و ملی در تولیدات رسانه‌ای، فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی» اقدام کند.

سازمان صدا و سیما همچنین در «معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی، انعکاس جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس و پرهیز از ترویج الگوهای غربی در برنامه‌های خود» نقشی تعیین‌کننده دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ