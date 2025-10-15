برنامهریزی برای بهرهگیری از ظرفیت رسانه ملی در توسعه فرهنگ مد و لباس ایرانی ـ اسلامی
محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با کوروش مفاخری، رئیس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، این دیدار که با هدف توسعه همکاریهای مشترک میان کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و سازمان صدا و سیما برگزار شد، دو طرف بر تداوم تعاملات و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانه ملی در زمینه ترویج الگوهای صحیح پوشش ایرانی ـ اسلامی تأکید کردند.
«بررسی و تبادل نظر درباره زمینههای همکاری برای بهرهگیری از ظرفیت رسانه ملی در توسعه فرهنگ مد و لباس ایرانی ـ اسلامی» از محورهای مهم این نشست بود.
بر اساس ماده (۲) قانون ساماندهی مد و لباس کشور و بند «هـ» ماده (۷) آییننامه اجرایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اعضای اصلی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، موظف است در چارچوب مأموریتهای فرهنگی خود، نسبت به «ترویج و تبلیغ الگوهای پوشش منطبق با ارزشهای فرهنگی، اسلامی و ملی در تولیدات رسانهای، فیلمها، سریالها و برنامههای تلویزیونی» اقدام کند.
سازمان صدا و سیما همچنین در «معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی، انعکاس جشنوارهها و نمایشگاههای مد و لباس و پرهیز از ترویج الگوهای غربی در برنامههای خود» نقشی تعیینکننده دارد.