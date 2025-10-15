به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، هیأتی متشکل از ۱۲ سینماگر مطرح، مسئولیت بررسی آثار متقاضی حضور در بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره را برعهده داشتند.

بر این اساس، نیما عباس‌پور، جاوید سبحانی، مرجان اشرفی‌زاده، مصطفی احمدی، روناک جعفری، علی علیزاده، یوسف کارگر، اسما ابراهیم‌زادگان، سیدمحسن پورمحسنی شکیب، روناک رنجی، آرمین ایثاریان و فرهاد پروین فهرست نهایی آثار راه‌یافته به بخش بین‌الملل جشنواره چهل‌ودوم را تعیین کرده‌اند.

نیما عباس‌پور (متولد ۱۳۵۲ در تهران) عضو هیأت‌مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران (خانه سینما)، مدیر هماهنگی و دبیر آکادمی داوری جشن فیلم کوتاه خانه سینماست. وی همچنین عضو هیأت انتخاب و داوری جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره فیلم فجر، جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، جشن تصویر سال، جشنواره فیلم موج کیش، جشنواره بین‌المللی فیلم رشد و جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بوده است.

عباس‌پور ساخت ۱۱ فیلم کوتاه داستانی و تجربی و چهار مستند تلویزیونی را در کارنامه دارد و جوایز متعددی در جشنواره‌های داخلی کسب کرده است. از مهم‌ترین افتخارات او می‌توان به دریافت مدال نقره «یونیکا» در سال ۲۰۱۰ برای فیلم کوتاه «جنگل» اشاره کرد.

جاوید سبحانی (متولد ۱۳۷۰ در کرج) فیلم‌نامه‌نویس، کارگردان و عضو کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران و خانه سینماست. او سابقه عضویت در هیأت انتخاب بخش بین‌الملل چهل‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و داوری جشنواره‌های بین‌المللی متعددی از جمله فایتو داک ایتالیا، فیلم کوتاه فرانسه و آروکای پرتغال را دارد.

از آثار او می‌توان به فیلم‌های کوتاه «لالایی» و «واکی‌تاکی» و فیلم‌نامه سینمایی «اژدر» اشاره کرد. سبحانی برنده جایزه بزرگ پیچینگ بیستمین جشنواره بین‌المللی کازان روسیه برای فیلم‌نامه بلند «اسب سفید» است.

مرجان اشرفی‌زاده (متولد ۱۳۶۰ در تهران) عضو انجمن فیلم کوتاه ایران، خانه سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران است. از آثار او می‌توان به فیلم‌های کوتاه «آن بالا کنار جاده»، «فصل هفتم»، «کائوس»، «سکوت پس از نجوا»، «آبی عمیق»، «از منهای یک» و آثار ویدئویی «قفل یعنی کلید»، «نامه‌های خیس»، «عصر بارانی»، «بهارنارنج» و «سه روز و دو شب» اشاره کرد.

او همچنین نویسنده سریال‌های «الف دزفول»، «می‌جان»، «تب سالی»، «شکوه یک زندگی»، «بهار»، «بیوه» و کارگردان فیلم سینمایی «آبجی» است.

اشرفی‌زاده جوایز متعددی از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی (کازان، آسیا پاسیفیک، کارالا، داکا، دوربان، پونه، پکن و…) دریافت کرده است.

مصطفی احمدی (متولد ۱۳۴۹ در تهران) دانش‌آموخته آکادمی فیلم نیویورک است. او سابقه داوری در دوره‌های ۱۶، ۱۸ و ۱۹ جشن خانه سینما، عضویت در هیأت انتخاب آثار خارجی جشنواره فیلم شهر و همکاری با جشنواره جهانی فیلم فجر را دارد.

از آثار او می‌توان به فیلم‌های سینمایی «نزدیک‌تر» و «میلیونر میامی» اشاره کرد. احمدی نامزد بهترین فیلم اول در جشنواره مونترال، جشنواره فیلم فجر و جشن منتقدان سینمای ایران بوده است.

روناک جعفری (متولد ۱۳۶۸ در تهران) کارگردان فیلم کوتاه و مستند و تدوینگر است. از آثار او می‌توان به فیلم‌های کوتاه «بدل»، «مورس»، «شاهپر» و مستندهای «آوایی که عتیقه شد» و «مردی برای تمام فصل‌ها» اشاره کرد.

از افتخارات جعفری می‌توان به تقدیر هیأت داوران چهلمین جشنواره فیلم مسکو، بهترین فیلم و کارگردانی جشنواره فیلم کوتاه تهران، جایزه بهترین فیلم از جشنواره ایمجین هند و جایزه بهترین کارگردانی آکادمی جوایز پارسی برای فیلم «مورس» اشاره کرد.

علی علیزاده (متولد ۱۳۶۷ در تهران) تدوینگر، صداگذار، طراح تیتراژ و پوستر فیلم است. او ساخت فیلم‌های کوتاه «یک‌طرفه»، «تهوع»، «قوتار» و انیمیشن «یین و یانگ» را در کارنامه دارد.

از افتخاراتش می‌توان به جایزه ویژه هیأت داوران و جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه تهران، جایزه جشنواره فیلادلفیا، جشن تصویر سال و جایزه «گیلاس نقره‌ای» از جشنواره کیارستمی اشاره کرد.

یوسف کارگر (متولد ۱۳۶۴ در ارومیه) کارگردان، نویسنده، مدرس و مترجم است. او ساخت فیلم‌های «بر کرانه ارس»، «آرا»، «یوتانایز»، «روز ماریا» و «جبرئیل» را در کارنامه دارد.

کارگر تاکنون بیش از ۱۰۰ جایزه ملی و بین‌المللی از جمله جایزه بزرگ جشنواره بوسان، جشنواره بروکلی آمریکا و جشنواره پارما ایتالیا دریافت کرده است.

اسما ابراهیم‌زادگان (متولد ۱۳۶۵ در تهران) دستیار کارگردان و برنامه‌ریز فیلم‌های سینمایی است. از آثار او می‌توان به دستیاری در فیلم‌های «ماهی و گربه»، «هجوم» و «تومان» اشاره کرد. او همچنین کارگردان فیلم‌های کوتاه «حفره مشترک» و «منطقه» است.

وی برنده جوایز متعددی از جشنواره فیلم کوتاه تهران، جوایز ایسفا و جشنواره موج کیش است.

سیدمحسن پورمحسنی شکیب (متولد ۱۳۶۷ در رشت) کارگردان، فیلمنامه‌نویس و انیماتور است. او سازنده انیمیشن‌های «دنیای خاکستری خاکستری»، «پوتین»، «بالزی»، «اوراکل»، «بازی تمام شد» و «کاغذ سفید» است.

از افتخارات او می‌توان به جایزه بهترین انیمیشن جشنواره کلیولند، جایزه سازمان زنان در انیمیشن از اسپارک کانادا و جایزه ویژه وزارت خارجه ایتالیا از جشنواره لاورز اشاره کرد.

روناک رنجی (متولد ۱۳۶۱ در تهران) کارگردان، پژوهشگر و مدرس سینماست. او کارگردان فیلم تجربی «رفیق بیچارگی» و مترجم کتاب‌های تخصصی سینما از جمله «زمان می‌گذرد»، «تاریخ فیلم تجربی» و «سینمای آوانگارد» است. رنجی همچنین در دانشگاه و انجمن سینمای جوان ایران تدریس می‌کند.

آرمین ایثاریان (متولد ۱۳۵۰ در تهران) نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده آثار مستند، داستانی و کوتاه است. وی مدرس فیلمسازی در انجمن سینمای جوانان ایران و دانشگاه پارس است و بیش از ۲۰ فیلم مستند و کوتاه ساخته است. از افتخارات او می‌توان به جوایزی از جشنواره‌های شانگهای، واشنگتن، تورنتو، توکیو، هنگ‌کنگ و تهران اشاره کرد.

فرهاد پروین (متولد ۱۳۶۵ در اهواز) مدرس انجمن سینمای جوان اهواز، آبادان و هنرستان سینمای اهواز و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم کوتاه خوزستان است.

او سابقه داوری در جشنواره‌های بین‌المللی و ملی از جمله جشنواره فیلم علمی اهواز، هنر و ادبیات مقاومت خرمشهر و جشنواره فیلم مقاومت را دارد. پروین همچنین عضو تحریریه ماهنامه‌های «فیلم‌نگار» و «دنیای تصویر» است.

چهل‌‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

