نمایشگاه «خوش در میان درختان» برگزار شد

به گزارش ایلنا، «خوش در میان درختان» عنوان نمایشگاه نقاشی انفرادی حسین خوش رفتار است که از چهارم مهرماه تا اول آبان ماه برپا شده است.

حسین خوش رفتار گفت: من از سال ۱۳۸۳ فعالیت حرفه‌ای را در عرصه نقاشی آغاز کرده‌ام و از آن زمان تاکنون همواره طبیعت و به ویژه درخت سوژه اصلی آثارم بوده است.

او افزود: نگاه من به طبیعت هرگز به مثابه بازنمایی واقعیت نبوده است، بلکه به‌عنوان سفری درونی در مه، رنگ و سکوت. در این سفر من که از سرزمینی کویر می‌آیم همواره با کمبود پوشش گیاهی و درخت مواجه هستیم درخت برایم نشانه‌امید و ادامه حیات و بسیار مقدس است.

این نقاش افزود: نبود درخت برایم همیشه دغدغه بود. شاید همین فقدان باعث شد در ذهنم جنگلی خیالی بسازم؛ جهانی میان کوه و مه، که حالا در نقاشی‌هایم ظهور یافته است. سال‌ها بعد، همین تصویر‌های درونی به تدریج در نقاشی‌هایم ظهور پیدا کردند؛ اما دیگر بازنمایی طبیعت نبودند، بلکه تبدیل به نشانه‌هایی از جست‌وجوی درون، از سکوت، از زمانِ‌ایستا و جاودانه شدند.

خوش رفتار درباره آثاری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته گفت: در این نمایشگاه ۱۸ اثر در ابعاد مختلف که با تکنیک اکرولیک و میکس مدیا خلق شده‌اند به نمایش گذاشته‌ام و در این مجموعه پالت رنگم را آگاهانه محدود کرده‌ام. برای من، رنگ فقط وسیله‌ای برای بازنمایی نیست؛ زبانِ حس و سکوت است. رنگ‌های مه‌آلود، تُن‌های خاکستری و گاه سپید، کمک می‌کنند تا فضا از زمان جدا شود و حس ابدیت و قدمت در آن شکل بگیرد. این انتخاب بی‌تأثیراز نقاشی شرق دور نیست — جایی که حذف جزئیات و ساده‌سازی فرم، به درک عمیق‌تری از جوهرِ موضوع منجر می‌شود. من می‌خواستم نقاشی‌هایم نه روایت بیرون، بلکه تجربه‌ی درون باشند.

او درباره بی‌زمانی در مجموعه آثارش گفت: من سعی می‌کنم زمان را از صحنه حذف کنم. درختانم در باد نمی‌جنبند، مه حرکت نمی‌کند. همه‌چیز در آستانه یک لحظه‌ی بی‌انتهاست. شاید این همان «حال» است که در ذن بودایی از آن سخن می‌گویند؛ حضور در اکنون، بی‌تلاش برای معنا کردن یا تغییر دادن. این سکون برای من نوعی مراقبه است. گویی وقتی نقاشی می‌کنم، انگار خودم هم در آن مه فرو می‌روم، در سکوت، در فاصله‌ی میان مرئی و نامرئی.

جمال عرب‌زاده در بیانیه این نمایشگاه نوشته است؛

«آن درخت گیلاس/کنار دروازه‌ی خانه‌ام/آغازِ ابرهاست...

هایکو از شاعر ژاپنی «یوسا بوسون »

درخت در تخیل هر قوم نمودی متفاوت دارد. در ذهن ملتی ساکن جغرافیایی خشک­ و نامهربان، پدیدار درخت، گشایشی بر حیات و تمثیلی از بهشت موعود است. در حالی که گاه انبوه درختان در طبیعتی معتدل، مأمن موجوداتی خوفناکی است که زاده­ی تاریکی هستند.

درختان در نقاشی‌های حسین خوشرفتار از بطن همین تخیل تاریخی به ما می‌­رسند. نگاهی که خاستگاه تصاویر بیشماری در ادبیات و به ویژه در شعر ما بوده است. پر بی‌راه نیست اگر تغزل شاعرانه مشهود در آثار هنرمند را در گرو همین امر بدانیم.

این بار نقاشی‌های هنرمند میزبان عناصری تازه از طبیعت در کنار درختان هستند: کوه‌های پوشیده از مه. این نقاشی‌ها تنها ثبت مناظری از سرزمین ما نیست. بلکه نمایشی از پیوستگی فرهنگی ما با آن است.

همچنین قراراست؛ نشست و گفت وگو پیرامون نمایشگاه «خوش در میان درختان» حضوررضا خدادادی، جمال عرب‌زاده و‌امیر مازیار جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹ در گالری ماد برپا شود و حضور در این نشست برای علاقه‌مندان آزاد است.

حسین خوش رفتار متولد ۱۳۶۰ شهر خواف خراسان رضوی کارشناس نقاشی و کارشناس نقاشی ایرانی است که ۲۲ سال است که به صورت حرفه‌ای نقاشی می‌کند و آثارش در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعددی به نمایش درآمده به تازگی نیز یکی از آثار او در حراج تهران چکش خورد.

علاقه‌مندان از روز یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ و جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ می‌توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

گالری ماد در زعفرانیه، سه راه آصف، خیابان رامکوه، پلاک ۱۴ واقع شده است.

