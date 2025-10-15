به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سعید خال، مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارتخانه، در حاشیه مراسم افتتاحیه رالی اظهار داشت: این رالی از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد یافت و طول مسیر آن ۴۰۰ کیلومتر است. مقصد نهایی، شهر ساری در استان مازندران خواهد بود.

وی افزود: در این رویداد، ۵۳ خانواده با ۵۳ خودرو شرکت کرده‌اند که مجموعاً ۲۱۰ نفر را شامل می‌شود. همچنین، حدود ۱۰ اکیپ فنی و داوری در طول مسیر بر برگزاری ایمن و منظم رالی نظارت خواهند کرد.

سعید خال در ادامه گفت: مراسم افتتاحیه امروز از مبدأ وزارتخانه برگزار شد و اختتامیه آن روز جمعه ۲۵ مهرماه در مجتمع ایثار شهر ساری با انتخاب نفرات اول تا سوم و تجلیل از برترین‌ها برگزار خواهد شد.

خال تأکید کرد: این رالی بر اساس سیاست‌های مقام عالی وزارتخانه برای تقویت روحیه و نشاط کارکنان زحمتکش و خانواده‌های شریف آنان طراحی شده است. امیدواریم چنین برنامه‌هایی به افزایش رفاه و انگیزه در میان پرسنل کمک کند و نقش مثبتی در زندگی خانواده‌ها ایفا نماید.

خال در پایان گفت: این رویداد فرصتی برای تقویت همبستگی خانوادگی و ترویج گردشگری داخلی در میان کارکنان بخش میراث فرهنگی و گردشگری فراهم آورده است. جزئیات بیشتر از نتایج رالی پس از اختتامیه اعلام خواهد شد.

