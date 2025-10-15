نامزدهای جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک اعلام شد
فهرست نامزدهای هجدهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک اعلام شد.
به گزارش ایلنا، فهرست نامزدهای هجدهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک با حضور جعفر پناهی و امیر عزیزی از ایران اعلام شد.
فیلمهای «سمسارا» ساختهی گارین نوگروهو از اندونزی، «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی (محصول مشترک ایران، فرانسه لوکزامبورگ) و «ماژلان» به کارگردانی لاو دیاز (اسپانیا، فرانسه، فیلیپین و تایوان) در میان نامزدهای اصلی هجدهمین دورهی جوایز سینمایی آسیا و اقیانوسیه (APSA) قرار گرفتند.
آکادمی سینمایی آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد که درام اندونزیایی «سمسارا» با سه نامزدی در صدر فهرست قرار دارد، در حالی که فیلم «یک تصادف ساده» و «ماژلان» هر یک دو نامزدی کسب کردهاند.
فیلمهای «خورشید بر همه ما میتابد» ساخته کای شانگجون از چین و «دو فصل، دو غریبه» ساختهی شو میاکه از ژاپن نیز با دو نامزدی، فهرست پنج فیلم برتر در بخش بهترین فیلم را تکمیل میکنند.
این پنج فیلم علاوه بر بخش بهترین فیلم، در رشتههای بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و بهترین بازیگری نیز رقابت خواهند کرد. فیلم «یونان» (محصول مشترک آلمان، کانادا، ایتالیا، فلسطین، قطر، اردن و عربستان سعودی) نیز چندین نامزدی در رشتههای بهترین فیلمبرداری و بهترین بازیگری به دست آورده است.
در بخش فیلم انیمیشن نیز همه نامزدها نخستین تجربهی کارگردانی خود را ارائه کردهاند.
فهرست کامل نامزدهای هجدهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک از این قرار است:
بهترین فیلم
«یک تصادف ساده» — ایران، فرانسه، لوکزامبورگ / کارگردان: جعفر پناهی
«ماژلان» — پرتغال، اسپانیا، فرانسه، فیلیپین، تایوان / کارگردان: لاو دیاز
«سمسارا» — اندونزی / کارگردان: گارین نوگروهو
«خورشید بر همه ما میتابد» — چین / کارگردان: کای شانگجون
«دو فصل، دو غریبه» — ژاپن / کارگردان: شو میاکه
بهترین کارگردان
امیر عزیزی برای «درون امیر» — ایران
جعفر پناهی برای «یک تصادف ساده» — ایران، فرانسه، لوکزامبورگ
آکیو فوجیموتو برای «سرزمین گمشده» — ژاپن، فرانسه، مالزی، آلمان
گارین نوگروهو برای «سمسارا» — اندونزی
سِنگدورج جانچیودورج برای «راننده شهر خاموش» — مغولستان
بهترین فیلمنامه
شو چی برای «دختر» — تایوان
ناواپول تامرونگراتاناریت برای «منابع انسانی» — تایلند
آنماری جاسر برای «فلسطین ۳۶» — فلسطین، بریتانیا، فرانسه، دانمارک، نروژ، قطر، عربستان سعودی، اردن
چی هایاکاوا برای «رنوار» — ژاپن، فرانسه، سنگاپور، فیلیپین، اندونزی، قطر
کوثر بنهانیه برای «صدای هند رجب» — تونس، فرانسه
بهترین بازیگر
خیریه نثمی برای «هجرت» — عربستان سعودی، عراق، مصر، بریتانیا
شان لاو برای «پاپا» — هنگکنگ
شین ژیلی برای «خورشید بر همه ما میتابد» — چین
آریل برونز برای «بله» — فرانسه، اسرائیل، قبرس، آلمان
ژرژ خباز برای «یونان» — آلمان، کانادا، ایتالیا، فلسطین، قطر، اردن، عربستان سعودی
بهترین فیلم جوانان
«آمیبا» — سنگاپور، هلند، فرانسه، اسپانیا، کره جنوبی / کارگردان: تان سییو
«پیش از روز روشن» — تایوان / کارگردان: تسائو شیهان
«کیک رئیسجمهور» — عراق، آمریکا، قطر / کارگردان: حسن هادی
«راکاستارهای روستا ۲» — هند، سنگاپور، چین / کارگردان: ریما داس
«جهان عشق» — کره جنوبی / کارگردان: یون گا-اون
بهترین فیلم انیمیشن
«جهان دیگر» — هنگکنگ / کارگردان: تامی اِنگای چونگ
«چائو» — ژاپن / کارگردان: یاسوهیرو آئوکی
«ببر گمشده» — استرالیا / کارگردان: شنتل موری
«مربع» — کره جنوبی / کارگردان: کیم بو-سول
«داستانی دربارهی آتش» — چین / کارگردان: وِنیو لی
بهترین فیلم مستند
«دهها در سراسر مرزها» — فیلیپین، سنگاپور، آلمان / کارگردان: چان سهوی
«همیشه» — آمریکا، فرانسه، چین، تایوان / کارگردان: دِمینگ چن
«روحت را در دستت بگذار و راه برو» — فرانسه، فلسطین / کارگردان: سپیده فارسی
«ما اینجا زندگی میکنیم» — قزاقستان / کارگردان: ژانانا کورماشِوا
«نوشتن هوا» — فرانسه، هلند، قطر، افغانستان / کارگردان: نجیبه نوری
بهترین فیلمبرداری
آرتور تورت و لاو دیاز برای «ماژلان» — پرتغال، اسپانیا، فرانسه، فیلیپین، تایوان
پربات روشان برای «ریورستون» — سریلانکا
باتارا گومپار برای «سمسارا» — اندونزی
یوتا تسوکیناگا برای «دو فصل، دو غریبه» — ژاپن
رونالد پلانته برای «یونان» — آلمان، کانادا، ایتالیا، فلسطین، قطر، اردن، عربستان سعودی
مراسم اهدای جوایز در تاریخ ۲۷ نوامبر (ششم آذرماه) در استرالیا برگزار میشود.