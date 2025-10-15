خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام جزییات دقیق مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»

اعلام جزییات دقیق مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
کد خبر : 1700539
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر زنده یاد «ناصر تقوایی» پس از تشییع از ساختمان شماره ۲ خانه سینما در امامزاده طاهر کرج آرام خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم وداع و تشییع پیکر «ناصر تقوایی؛ بزرگمرد سینما و ادبیات» ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۴ مهر در ساختمان شماره ۲ خانه سینما در خیابان وصال آغاز می‌شود و پس از برگزاری مراسم، به سمت امامزاده طاهر کرج تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز - سه‌شنبه ۲۲ مهرماه - در ۸۵ سالگی به دلیل عوارض ناشی از بیماری و کهولت سن درگذشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ