اعلام جزییات دقیق مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
پیکر زنده یاد «ناصر تقوایی» پس از تشییع از ساختمان شماره ۲ خانه سینما در امامزاده طاهر کرج آرام خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم وداع و تشییع پیکر «ناصر تقوایی؛ بزرگمرد سینما و ادبیات» ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۴ مهر در ساختمان شماره ۲ خانه سینما در خیابان وصال آغاز میشود و پس از برگزاری مراسم، به سمت امامزاده طاهر کرج تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز - سهشنبه ۲۲ مهرماه - در ۸۵ سالگی به دلیل عوارض ناشی از بیماری و کهولت سن درگذشت.