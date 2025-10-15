اعلام جزییات دقیق مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم وداع و تشییع پیکر «ناصر تقوایی؛ بزرگمرد سینما و ادبیات» ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۴ مهر در ساختمان شماره ۲ خانه سینما در خیابان وصال آغاز می‌شود و پس از برگزاری مراسم، به سمت امامزاده طاهر کرج تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز - سه‌شنبه ۲۲ مهرماه - در ۸۵ سالگی به دلیل عوارض ناشی از بیماری و کهولت سن درگذشت.

