پژوهشکده باقرالعلوم (ع) میزبان نشست «گفتارهای تبیینی در اقتصاد»
نشست «گفتارهای تبیینی در اقتصاد» با تمرکز بر نقش جریان فرهنگی – رسانهای کشور در مواجهه با چالشهای اقتصادی، به همت کارگروه «مکتب امام» در پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (علیهالسلام) برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)، این نشست با حضور جمعی از اقتصاددانان و پژوهشگران جوان از جمله دکتر مهدی مظهر (عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید قم)، دکتر امید ایزانلو (پژوهشگر مرکز قدر)، حجتالاسلام محسن امیدوار (مدیر اندیشکده دینا و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم)، حجتالاسلام علی آذین (دانشجوی دکتری علوم اقتصادی و مدرس حوزه و دانشگاه) و دکتر حسن حسنخانی (پژوهشگر اقتصادی) برگزار شد. هدف این نشست بررسی راهکارهای مؤثر در تبیین گفتارهای اقتصادی صحیح در میان نخبگان و افکار عمومی و بهرهگیری از ظرفیتهای فکری حوزه اقتصاد اسلامی برای پیشبرد اقتصاد کشور بود.
شرکتکنندگان در این نشست با اشاره به وضعیت کنونی جریانهای فکری و رسانهای در اقتصاد ایران، به چالشهایی چون ناکارآمدی، فساد، ضعف جریان اقتصاددانان حوزوی در تحلیل مسائل روز، و فاصله میان مباحث نظری و عرصه عمل و رسانه پرداختند. آنان تأکید داشتند که بازتولید گفتار اقتصادی بر مبنای خط فکری رهبر معظم انقلاب و تولید محتوای کاربردی و تبیینی، بهویژه برای فضلای حوزوی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در ادامه، موضوعاتی همچون نقد سیاستهای کلان اقتصادی کشور در بخشهای آب و برق، جهانیسازی قیمتها، وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه ساختاری، و ضرورت گفتوگو و همافزایی میان جریانهای فکری مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران همچنین بر لزوم شکلگیری جریان تبیینی قوی برای مقابله با گفتارهای مغرضانه و عوامفریبانه با ظاهر اقتصادی اما رویکرد سیاسی تأکید کردند. آنان معتقد بودند تقویت اندیشکدهها در دو حوزه تولید و توزیع محتوا، پشتیبانی مالی از خط تولید محتوای تبیینی، و تمرکز بر اثرگذاری بر گفتمان عمومی جامعه از الزامات این مسیر است.
در پایان نشست، شرکتکنندگان بر ضرورت تمییز جریان اقتصاد اسلامی بر مبنای اصول روشن، انسجام میان جریانهای مختلف فکری، ارتباط فعال با مؤثران حوزوی و برگزاری نشستهای ارائهمحور (به سبک TED) برای ترویج ایدههای اقتصادی مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی تأکید کردند.
محورهای زیر در این نشست مطرح شده است:
1. «ناکارآمدی» و «فساد» بهعنوان دو چالش اصلی کشور و ریشه بسیاری از مشکلات از جمله کاهش مشارکت سیاسی
2. نقش کمرنگ جریان اقتصاددانان حوزی در مواجهه با مسائل اقتصادی روز کشور و ضرورت تبیین این مسائل برای فضلای حوزوی عرصه اقتصاد
3. دوری از پرداختن به مباحث صرفاً نظری و تکراری و ضرورت تولید محتوای کاربردی و رسانهای
4. انتقاد از برخی سیاستهای کلان اقتصادی کشور در حوزه بخشهای آب و برق، جهانیسازی قیمت ها، وابستگی به درآمدهای نفتی و کسری بودجه خودساخته
5. تفاوتهای مبنایی دو-سه جریان فکری_اقتصادی کشور در مواجهه با مسائل اقتصادی کشور
6. امکان تفاهم بین این دو جریان در برخی مسائل مهم و ضرورت گفتوگو برای روشن شدن این موارد
7. ضرورت خلق گفتار در تبیین خطّ اقتصادی رهبر معظّم انقلاب
8. ضرورت ایجاد جریان تبیینی برای مقابله با گفتارهای سوگیرانه و در مواردی مغرض نسبت به انقلاب اسلامی با ظاهری اقتصادی و عوامفریبانه مانند تمرکز بر بودجههای نهادهای فرهنگی به جای تمرکز بر بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ
9. ناکارآمدی نشستهای گفتوگو محور بدون ملاحظه مختصات کاری اعضاء شرکت کننده و ضرورت پیریزی اتّصالات فکری-کاری
10. شنیده شدن حرفها در صورت تولید حرفهای متقن از سوی پایگاه قم به عنوان یکی از پایگاههای اقتصاد اسلامی
11. لزوم پشتیبانی مالی و ایجاد زنجیره ارزش از متن پژوهشی تا محتوای رسانهای جذّاب برای پایداری خطّ تولید محتوای تبیینی در اقتصاد
12. تفکیک اثرگذاری بر مردم از اثرگذاری بر فضای نخبگانی و مسئولین و ضرورت کار فرهنگی-رسانهای در جهتدهی مهمترین بازیگران اقتصاد یعنی مردم در تحقّق اهداف اقتصادی
13. ضرورت تقسیم کار جزئی در حوزههای مختلف اقتصاد و تمرکز هر فرد یا گروه بر یک جزء آن و بسترسازی برای انعکاس رسانهای حرفها
14. جدّی بودن نقشآفرینی اندیکشدهها در حوزه گفتمان عمومی برای اثرگذاری در روند حکمرانی کشور و سیاستگذاری و عقیم بودن دو نقش مشاوره سیاستی و سیاست پژوهشی در فقدان اثرگذاری بر گفتمان عمومی
15. عدم رابطه درست بین سهگانه نهاد علم، نهاد حل مسأله و نهاد قدرت و پیشرانی اقتصاد سیاسی در این فضای هرج و مرج سیاستی و سیاسی رسانه زده
16. تقویت اندیشکدهها در دو حوزه تولید و توزیع محصولات رسانهای
17. لزوم تمییز جریان اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی روشن و انسجام جریانهای مختلف بر اساس مبانی مشترک
18. لزوم ارتباط با مؤثّرین حوزه
19. کارآیی جلسههای تبیینی با مؤثرین حوزه در مورد مسائل اقتصادی با رویکرد ارائههای TED مانند