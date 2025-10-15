به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چی‌مان وان»، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ و هوی پانگ لو خواهیم دید: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی‌ای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج سالگی با فشارهای مادرش موفق می‌شود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن می‌شود و زندگی‌اش را به عنوان یک معلول ادامه می‌دهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل می‌شود که می‌تواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان می‌کند. وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و این آغاز موفقیت‌های اوست. وایه از ۱۳ تا ۲۷ سالگی در چهار دوره پارا المپیک برای تیم هنگ کنگ می‌دود…

فیلم سینمایی «خوشمزه» به کارگردانی «اریک بسنارد»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی گرگوری گدبوآ، ایزابل کاره و بنجامین لاورنه؛ درباره پیر مانسورون سرآشپز خوش ذوقی است که آوازه آشپزی او در بین افراد پیچیده است و در قصر دوک شامفور کار می‌کند. چندی بعد او به خاطر تهیه پیش غذایی جدید که به مذاق اشراف دعوت شده در مهمانی دوک خوش نیامده بود، توسط اربابش اخراج می‌شود و غمگینانه در مسافرخانه روستایی زندگی می‌کند. زنی به نام لوئیز که مشتاق شاگردی نزد اوست، او را ملاقات می‌کند. این دو به زودی ایده جدیدی را به وجود می‌آورند که باعث تحولاتی می‌شود و…

**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «آقای امیدوار» به کارگردانی «مجید پایدار»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۰۷:۲۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره آقای امیدوار معلمی بی‌انگیزه و سر به هوا است که در مشکلات مالی غرق شده است و به علت رفتارهای غیر متعهدانه‌اش در معرض خطر اخراج قرار گرفته است. شخصی به نام آقای شیرازی، اشتباها با آقای امیدوار تماس می‌گیرد و او را با هزینه تدریس قابل توجهی برای تدریس خصوصی به پسرش، پوریا، استخدام می‌کند. خانواده شیرازی، خانواده‌ای ثروتمند‌اند و خانه‌ای بزرگ دارند. آقای امیدوار که از دست شرخرها فراری است، ادعا می‌کند که به علت شیوه تدریسش باید در خانه شیرازی‌ها بماند. آقای امیدوار شروع به آموزش به روش‌های تکراری و سنتی می‌کند اما بعد از مدتی، مجبور می‌شود برای دریافت پولی که به آن نیاز دارد، روش‌های مختلف را امتحان کرده و…

مجید پایدار، محمد حسین نعمتی و عرشیا گرامی در فیلم تلویزیونی «آقای امیدوار» بازی کرده اند.

فیلم تلویزیونی «خاتم شیراز» به کارگردانی «ایمان افشاریان»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان آمده است: حاج محمود که استاد خاتم کاری است قصد دارد برای حرمیین عسکریین عراق صندوق خاتم کاری بسازد. اما بیماری قلبی او را روانه بیمارستان می‌کند. بهروز پسرش به او قول می‌دهد کار صندوق را به پایان برساند. اما دایی او که دختری به نام پری دارد و قرار ازدواج او با بهروز گذاشته شده است دچار ورشکستگی مالی شده است، قصد دارد کار خاتم کاری را از دست بهروز و پدرش در بیاورد. اما بهروز…

زهرا سعیدی، مهدی فقیه، سلمان فرخنده، سوده شرحی در فیلم تلویزیونی «خاتم شیراز» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پدر» به کارگردانی «مجید مجیدی»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره فردی به نام مهرالله است که بعد از فوت پدرش، برای تأمین خانواده‌اش در شهر دیگری به کار مشغول می‌شود، اما هنگامی که به دیدن مادر و خواهرش باز می‌گردد می‌فهمد که مادرش با مرد مهربانی که ژاندارم است ازدواج کرده، مهرالله از این خبر عصبانی می‌شود و نزد مادر رفته و هدیه‌های خود و حقوقش را به او می‌دهد و مادر را برای این ازدواج بازخواست می‌کند و هرچه مادر دلیل می‌آورد، او که کینه ژاندارم را به دل گرفته قبول نمی‌کند و درصدد آزار او برمی آید. در این بین یک شب که مهرالله بیمار شده و مادرش او را به منزل جدیدش که خانه ژاندارم است می‌برد، با استفاده از فرصتی، اسلحه ژاندارم را برداشته به بندرعباس فرار می‌کند. ژاندارم به دنبال او رفته و در بندر موفق به پیدا کردنش می‌شود. در راه برگشت و در میانه کویر، موتور ژاندارم از کار می‌افتد مجبور می‌شود…

زنده یاد محمد کاسبی، پریوش نظریه، حسن صادقی، حسین عابدینی و محسن روزبهانی در فیلم سینمایی «پدر» ایفای نقش کرده اند.

فیلم سینمایی جدید «پسر منو ندیدین؟» به کارگردانی «جیم کلیف»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی سارا اسمیت، کاترین لاو هاکوئیست، جاناتا هاولی و کِیت توا؛ درباره کاترین گرین مادری است که به اتهامِ قتلِ غیرعمدِ نوزادِ ۲ ماهه‌اش به مدت ۱۲ سال در زندان بوده است. تنها مدرک دادگاه مبنی برای وارد آوردن این اتهام به کاترین، این است که او دچارِ بیماری‌ای است به نامِ فراموشی گسسته که باعث می‌شود خیلی از اتفاق‌های شب مفقود شدن نوزادش را به یاد نیاورد. حال پس از ۱۲ سال مسئولینِ عفو مشروط تصمیم می‌گیرند او را به مدت ۲ هفته در خانه‌ای موقت در محله قدیمی که زندگی می‌کرده برگردانند تا در صورتِ‌عدم تخلف به خانه‌ای دائمی منتقل شود. یکی از شروطِ پلیس این است که کاترین با شاهدهای پرونده‌اش که سال‌ها پیش علیه‌اش شهادت داده‌اند روبرو نشود. ناتاشا که از ساکنین آن محل است داوطلبانه با پلیس همکاری کرده و مسئولِ مراقبت از کاترین در خانه موقت می‌شود. کاترین در حینِ ورزش در خیابان با متیو، همسر سابقش روبرو می‌شود و از او به دلیلِ این که در شبِ حادثه حضور نداشته و به ماموریت رفته گِلِه می‌کند و متیو به او می‌گوید که تا آخرین لحظه در کنارش بوده و حتی در تمامِ جلسات دادگاه هم حضور داشته اما پس از این که دادگاه کاترین را گناه دار دانسته مجبور شده تا از کاترین جدا شود. کاترین به همراه یکی از دوستانش به نامِ اَدی که در زندان آشنا شده و او هم عفو مشروط گرفته تصمیم می‌گیرد تا بفهمد چه بلایی سرِ پسرش آلفی آمده است. آن‌ها پس از تلاش‌های فراوان و کشمکش‌های زیاد متوجه می‌شوند در روزِ حادثه به دلیلِ گریه‌ها و بی‌تابی‌های زیادِ آلفی، کاترین او را به کنارِ رودخانه‌ای در نزدیکی محل زندگی برده تا آرام شود بعد از مدتی طولانی که هر دو خسته شده بودند هنگامی که به خانه باز می‌گردند در همان ماشین خوابشان می‌برد که دوباره آلفی شروع به گریه می‌کند و کاترین هم در همان خستگی به او داروی آرامبخش می‌دهد و خودش دوباره خوابش می‌برد. در همان موقع همسایه روبرویی شان، استفانی که بچه دار نمی‌شده علیرغمِ نظر شوهرش راب، بچه را از ماشین بر می‌دارند و…

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «رویای یک دونده ۱» به کارگردانی «لئون پامپوچی»، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لوئیجی لو کاسسیو، لورا کیاتی، داژانا رونسیونه و الساندرو هابر؛ بر اساس داستان واقعی زندگی دوراندو پیتری ساخته شده است. دوراندو پیتری جوانی روستایی است که به اتفاق مادر، پدر و برادر بزرگ ترش اولپیانو روزگار می‌گذراند. دوراندو علاقة زیادی به دویدن دارد تا آنجا که با ورود دوندة نامی ایتالیا، پریکله روندیللا در آزمون دویِ باشگاه ورگو که متعلق به کارخانه داری ثروتمند و از خود راضی به نام باریجو است، شرکت می‌کند. شرکت در آزمون هیچ نتیجه‌ای جز تحقیر از سوی باریجو و روندیللا برای دوراندو ندارد. اولپیانو که عملاً مربی دوراندو نیز هست، این بی‌احترامی را تاب نیاورده و کار به درگیری فیزیکی می‌انجامد. نتیجة این درگیری اصابت گلوله به پای اولپیانو و لنگ شدن او، اجبار به تبعیدش از شهرک و همچنین کار کردن دوراندو در کارخانة باریجو است! اما دوراندو دست بردار نیست و در مسابقات مختلف با روندیللا رقابت می‌کند. همیشه رقابت این دو جذاب و شانه به شانه است تا آنجا که دوراندو تحت مربی‌گری پیرمردی به نام بولگارللی قرار می‌گیرد. البته پیرمرد، پدر نامزد دوراندو نیز هست؛ دختر جوانی به نام ترزا. کوشش مداوم دوراندو و راهنمایی‌های بولگارللی ثمر داده و این بار، دوراندو به عضویت تیم دوی استقامت ایتالیا درمی آید. این موفقیت آن قدر شگفتی ساز است که حتی پادشاه نیز از دوراندو حمایت همه جانبه می‌کند اما…

فیلم سینمایی جدید «صلح با زندگی» به کارگردانی «اَکن پاندیر»، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آربن آکیس، گورور چیچکوغلو و کادیر برتان خواهیم دید: باریش پسربچه‌ای است که در ورزش فوتبال استعداد زیادی دارد او در زمان بچگی‌اش در سانحه تصادف یکی از پاهایش را از دست می‌دهد. پس از آن حادثه ابتدا ضربه روحی شدیدی به او وارد می‌شود. سپس کم کم با کمک مادرش آیسل و معلم ورزش مدرسه‌شان یلماز ورزش را شروع می‌کند. یلماز با دیدن استعداد باریش در ورزش فوتبال، او را حمایت می‌کند و در سن جوانی باریش او را به مربی تیم فوتبال معلولان به نام فایک معرفی می‌کند. سپس با قبولی در آزمون عملی فایک، در تیم فوتبال معلولان پذیرفته می‌شود. هم تیمی‌هایش که اکثرا معلولان جنگی هستند با او رفتار خوبی ندارند. با این وجود باریش تلاش می‌کند تا بتواند استعدادش در فوتبال را به نمایش بگذارد که این باعث حضورش در تیم ملی معلولان ترکیه می‌شود. تیم آن‌ها در بازی‌های جام جهانی به فینال می‌رسد و…

فیلم سینمایی جدید «خرس در کوهستان» به کارگردانی «فرانک دوبوسک»، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی فرانک دوبوسک، لوری کالامی، بنوآ پولورد، ژوزفین دو مو، کیم ایژلان، مهدی مسکار، امانوئل دوو و آنه لی نی آمده است: میشل همسر کتی به همراه پسرشان دومینیک در مزرعه‌ای در کوهستان زندگی می‌کنند. آن‌ها وضع مالی خوبی ندارند. از طرفی یه تعداد پناهجو که حامل مواد مخدر هستند در کوهستان با خرس روبرو می‌شوند، که در حین فرار یکی از آن‌ها که رابط قاچاقچیان است در دره سقوط می‌کند و می‌میرد. زن و مردی که قاچاقچی هستند از اتومبیلشان پیاده شده و پیگیر ارتباط با رابط پناهجویان حامل مواد مخدر هستند. در همین حین میشل با اتومبیلش در مسیر خانه است در جاده با خرس روبرو می‌شود و از مسیرش منحرف شده و به اتومبیل قاچاقچیان زده و به طور تصادفی زن و مرد قاچاقچی می‌میمیرند. میشل از ترس فرار می‌کند و موضوع را به کتی می‌گوید. آن‌ها به محل حادثه رفته و جسدها را جابجا می‌کنند سپس در اتومبیل ۲ میلیون یورو پیدا می‌کنند و با خود به خانه می‌برند. آن‌ها جسدها را آغشته به عسل می‌کنند و در کوهستان می‌گذارند تا توسط خرس خورده شوند اما…

قسمت دوم فیلم سینمایی «رویای یک دونده» به کارگردانی «لئون پامپوچی»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

فیلم سینمایی جدید «باسکار خوش شانس» به کارگردانی «ونکی اتلوری»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دولکوئر سلمان، میناکشی چوداری، تینو آناند، سای کومار، رامکی، سروادمان بانرجی، راغو بابو و ماناسا چوداری خواهید دید: اسکار کومار، متاهل و صاحب یک فرزند، کارمند ساده و درست کار بانک است و با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند اما امید دارد که به زودی ترفیع بگیرد و با افزایش حقوق مشکلات مالیش بر طرف شود. اما فرد بی‌تجربه‌ای که گویا از طرف مدیرعامل بانک معرفی شده جای او را می‌گیرد. کومار به رییسش اعتراض می‌کند اما در نهایت با تحقیر مجبور می‌شود جلوی همه همکارانش ار رییس عذرخواهی و التماس کند تا اخراج نشود. در همین شرایط یکی از همکاران به او پیشنهاد یک سرمایه‌گذاری عالی را می‌دهد. بازرگانی که جنس وارد کرده باید پول زیادی پرداخت کند تا جنس‌ها از گمرک آزاد شود ولی هیچ پولی ندارد و امکان وام گرفتن هم ندارد. کومار با اصرار دوستش وارد این ماجرای پر خطر می‌شود. او پول مورد نیاز را پنهانی از صندوق بانک خارج می‌کند و در اختیار بازرگان می‌گذارد و در سود این معامله شریک می‌شود. این سود باد آورده و بالا آن چنان برای کومار و شرکایش شیرین است که دیگر این روش کلاهبرداری از بانک را رها نمی‌کنند. کومار پس از مدتی کار را توسعه داده و شریک یک تاجر و فعال اقتصادی در حوزه سهام قرضه و بورس می‌شود. اما…

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «نفوذی» به کارگردانی «آرانتسا اچواریا»، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کارولینا یوسته، لوئیس توسار و اینیگو گاستسی آمده است: آرنتزا بررادره مارین، پلیس زن جوانی است که پس از فارغ‌التحصیلی از آکادمی پلیس، مأموریت می‌یابد تا با هویتی جعلی به‌عنوان فعال جنبش ابراز مخالفت با خدمت نظامی، به درون حلقه‌های حامی گروه جدایی‌طلب اتا در سن سباستین نفوذ کند. او برای حفظ پوشش خود، تمامی ارتباطات با خانواده و دوستانش را قطع می‌کند و زندگی جدیدی را در میان آن افرادی آغاز می‌کند. آنخل سالسدو، ناظر و فرمانده آرنتزا در عملیات نفوذ است. او به‌عنوان رابط بین آرنتزا و پلیس عمل می‌کند و راهنمایی‌ها و پشتیبانی‌های لازم را به او ارائه می‌دهد. پس از سال‌ها تلاش، آرنتزا موفق می‌شود اعتماد کپا اچباریا، یکی از اعضای اتا را جلب و به خانه تیمی آن‌ها ورود کند. با این حال، خطر او زمانی دوچندان می‌شود که عضو دیگری از اتا، سرخیو پولو، که فردی خشن و ذاتا شکاک و بی‌اعتماد است، به آن‌ها می‌پیوندد. سرخیو که به آرنتزا مشکوک است فاصله‌ای تا برملا کردن هویت او ندارد که…

فیلم سینمایی «دوست پنگوئن من» به کارگردانی «دیوید شورمن»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی ژان رنو، آدریانا بارازا، روچی هرناندز، نیکلاس فرانچلا، پدرو کائتانو و الکسیا مویانو؛ بر اساس داستان واقعی ماهیگیر فقیری با نام ژائو است که طی یک حادثه پسرش را در دریا از دست می‌دهد. سال‌ها بعد که ژائو و همسرش زندگی غمگینانه را می‌گذرانند، به طور اتفاقی یک پنگوئن را در دریا پیدا می‌کنند و او را نجات می‌دهند. پنگوئن گرفتار یک لکه نفتی شده، ژائو از او نگهداری می‌کند. بعد از این که پنگوئن سلامتی خود را باز می‌یابد برای مدتی نزد آن‌ها می‌ماند. پس از این که زمان مهاجرت پنگوئن می‌رسد به دریا می‌رود و سال بعد دوباره نزد ژائو و همسرش باز می‌گردد اما…

**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «لوران برو، یانیک مولن و بنویت سامویل»، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: موریسیک پنگوئن است که فکر می‌کند او ببر است و نه یک پنگوئن. به خاطر همین او به دلیل آشنا بودن با فنون رزمی و کنگ فو به عنوان استاد این رشته همراه با دوستش به دنبال ایجاد نظم و انضباط در جنگل است. اما کوالا که یک حیوان شرور است به دنبال برهم زدن این نظم است و می‌خواهد کل جنگل را نابود کند. به همین خاطر کوالا در حال تشکیل یک ارتش از بابون‌های تحت امرش است که در برابر پنگوئن ببری به مبارزه بپردازد اما…

فیلم سینمایی «نبوغ شگفت انگیز» به کارگردانی «جین پیر ژانت»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هلنا بونهام کارتر، جودی دیویس و کالوم کیث رنی خواهیم دید: توماس پسر بچه ده‌ساله نابغه‌ای است که در یک مزرعه دور افتاده همراه پدر و مادرش و خواهرش گریسی و برادرش جیسون زندگی می‌کند مادرش دکتر کلر متخصص حشرات است و مدام در مورد حشرات تحقیق می‌کند و پدرش به کارهای مزرعه و نگهداری گاو و بز می‌رسد. او اختراعاتی کرده که در انجمن اختراعات جز بهترین‌ها شده است و همه فکر می‌کنند که توماس یک بزرگسال است و توماس هم قضیه را لو نمی‌دهد ولی وقتی می‌بیند که کسی به او توجهی نمی‌کند تصمیم می‌گیرد که به جلسه‌ای که برای اهدا جایزه تشکیل شده است برود و با تنها با قطار سفر می‌کند و در انجمن همه را شگفت زده می‌کند و…

فیلم سینمایی جدید «گفتگو با پدر» به کارگردانی «تام هوانگ»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آلی مکی، هیدن ستو، پیتر اس. کیم، دانا لی، کاران سونی، پیج لئونگ، اکو کلوم، مگان گیلی و آری استیدهام؛ درباره مارگارت زن جوانی است که با همسرش جف و پسرش نیکی زندگی خوبی دارد. حال پدر مارگارت خوب نیست و ظاهرا دچار افسردگی شده است. مارگارت و برادرش روی تصمیم می‌گیرند که به دیدن او بروند. همسر روی تصمیم دارد که از او جدا شود و برای همین روی هم حال خوبی ندارد ولی برای دیدن پدرش با مارگارت به این سفر می‌رود. مارگارت که فرزند اول است بیشتر از برادرانش روی و لری بد اخلاقی‌های پدرشان و سختگیری‌های زیاده از حد او را به یاد دارد و برای همین همیشه استرس دارد ولی وقتی دکتر برای پدرش داروی ضد افسردگی تجویز می‌کند. این مارگارت است که تمام سعی خود را می‌کند تا پدر دارویش را استفاده نماید. با صحبت‌هایی که مارگارت با پدرش می‌کند پدر بالاخره تصمیم می‌گیرد داروهایش را مصرف کند و حالش روبه بهبود می‌رود اما…

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «آسمان خراش جهنمی» به کارگردانی «جان گیلرمین»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی استیو مک‌کوئین، پل نیومن، ویلیام هولدن، فی داناوی، سوزان بلکلی و فرد آستر خواهید دید: داگ رابرتس طراح و آرشیتکت یک آسمانخراش شیشه‌ای که بلندترین ساختمان دنیا با ۱۳۸ طبقه است، برای مراسم افتتاحیه ساختمان وارد سن فرانسیسکو می‌شود. او پس از صحبت با معمار آسمان خراش متوجه می‌شود داماد معمار، برای کاهش هزینه‌ها از سیم‌های نامرغوب در سیم‌کشی ساختمان استفاده کرده است که با سهل انگاری در این بخش آتش سوزی عظیمی در شب افتتاحیه اتفاق می‌افتد و…

فیلم سینمایی «بیگانه - میثاق» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مایکل فاسبندر، کاترین واترستون و دنی مک‌براید آمده است: فضاپیمایی که خدمه آن موقتا به خواب عمیقی فرو رفته‌اند ماموریت دارد سیاره مناسبی برای زندگی ۲۰۰۰ مهاجری که در سفینه به خواب رفته اند، پیدا کند. در این میان تنها یک ربات به نام والتر بیدار است که کنترل فعالیت‌های سفینه را بر عهده دارد. اما با بروز یک مشکل، خدمه زودتر از زمان موعد از خواب بلند می‌شوند و تصمیم می‌گیرند تا به سیاره ناشناخته‌ای که در نزدیکی آن‌هاست سفری اکتشافی داشته باشند تا ببینند که شرایط در این محل چگونه است. اما آن‌ها با ورود به این سیاره با موجود ناشناس و درنده خویی مواجه می‌شوند که…

فیلم سینمایی «شاهدا» به کارگردانی «کبیر خان»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سلمان خان، کارینا کاپور و هرشالی مالهوترا خواهیم دید: یک دختر پاکستانی ناشنوا در هندوستان گم می‌شود و هیچ راه برگشتی پیش رویش نیست. یک مرد متعهد و بزرگوار به خود قول می‌دهد تا او را به سرزمین مادری نزد خانواده‌اش برگرداند و…

فیلم سینمایی «عقرب» به کارگردانی «بهروز افخمی»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: منصور بعد از جنگ تحمیلی فرمانده سپاه مبارزه با مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان می‌شود. او در یک درگیری با سوداگران مرگ به شهادت می‌رسد. ذوالفقار استاد و رفیق قدیمی و هم رزم منصور مامورریت پیدا می‌کند که باند مخوف قاچاق مواد مخدر را که در سطح بین الملل فعالیت می‌کند منهدم کند و…

جمشید هاشم پور، محمد صالح علا، زنده یاد آتیلا پسیانی، حسن رضایی، رفیع مددکار، شهرام زرگر، مینا فرامرزی و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «عقرب» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «بازگشت سینگهام» به کارگردانی «روهیت شتی»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آجی دوگن، آمول گوپته و کارینا کاپور خواهیم دید: به دلیل وجود اعمال نادرست و مخرب بعضی افراد، بازرس پلیس به عنوان یک کمیسر بر می‌گردد تا شهر را از بی‌عدالتی پاک کند اما…

فیلم سینمایی جدید «نقطه بازیابی» به کارگردانی «چک رابرت هلوز»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آندریا موهیلووا، متی هادک، میلان اوندریک، واتسلاو نوزیل و کارل دوبری؛ درباره یک کارآگاه زن است که در اروپای مرکزی در سال ۲۰۴۱ در مورد زوجی که به قتل رسیده‌اند، تحقیق می‌کند. یک تیم بازسازی می‌توانند یکی از آن‌ها را به زندگی بازگردانند. او دو سال پیش شوهرش را از دست داده است. آخرین پرونده او شامل چند قتل است. دانشمندی که فناوری بازیابی را توسعه داده است، همسرش و گروهی از تروریست‌ها به نام رودخانه زندگی. این پرونده به یک تحقیق علمی تخیلی بلندپروازانه تبدیل می‌شود و…

فیلم سینمایی «یک پلیس» به کارگردانی «ژان پیر ملویل»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آلن دلون، ریچارد کرنا و کاترین دنو خواهیم دید: سرقت بانک در یک شهر کوچک با زخمی شدن یکی از سارقان به پایان می‌رسد. غنیمت حاصل از این سرقت فقط دارایی برای یک دزدکی چشمگیرتر است. سایمون، رهبر باند و صاحب کلوپ شبانه پاریس، همچنین باید با ادوارد کلمن کمیسر پلیس که اتفاقاً دوست خوب وی است برخورد کند اما…

فیلم تلویزیونی «شاطره» به کارگردانی «ایمان افشاریان»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم جلال درباره فردی به نام اژدری است که خود را صاحب کارخانه‌ای می‌داند که در اصل متعلق به برادرزاده‌اش بهار است. بهار پس از درگذشت پدر و مادرش نزد عمویش جلال زندگی می‌کند. اخیراً در کارخانه اعلامیه‌های انقلابی یافت شده و جلال از این موضوع ناراحت است. ماموران ساواک به سراغ جلال می‌آیند و جلال از مهدی که سرکارگر کارخانه است ناراضی و به او مشکوک است. مهدی از افراد انقلابی است. کسی که دل بسته بهار نیز هست و از آنجا که معتمد پدر بهار بوده، اسناد اصلی کارخانه به امانت نزد اوست. کاووس از ماموران ساواک است که قصد دارد با بهار ازدواج کند و…

زهرا سعیدی، شاپور معمارزاده، مسعود شریفی، محسن مرادی و مسعود عارفی فر در فیلم تلویزیونی «شاطره» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «هیام» به کارگردانی «محمد درمنش»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جهاد سعد، ریم علی، کفاح الخوص، عابد فهد، سامر عمران و رنا جمول خواهیم دید: حسان متولد حیفا، دانشجوی ممتاز مهندسی و تبعه انگلستان برای ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش هیام، از انگلستان عازم اردوگاه جنین در فلسطین اشغالی می‌شود. او قصد دارد پس از مراسم ازدواج با همسرش برای ادامه تحصیل به انگلستان برگردد. جشن عروسی آن دو در یک محفل کوچک اما گرم برگزار می‌شود. حمله گسترده نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین به زوج جوان اجازه نمی‌دهد این دو، رنگ آرامش را بینند. آن‌ها که عازم انگلستان هستند در ایست بازرسی نظامیان صهیونیست از یکدیگر جدا می‌شوند حسان به نوع برخورد مأموران با آن‌ها اعتراض می‌کند اما نتیجه اعتراضش بازداشت است، حسان بعد از رهایی از بازداشتگاه، در درگیری انقلابیون فلسطینی و اسرائیلیان زخمی می‌شود، اما به هر ترتیب خود را به هیام می‌رساند و از او می‌خواهد تا از منطقه بگریزند، اما هیام، تقاضای همسرش را نمی‌پذیرد و…

فیلم سینمایی «بنجامین باتن» به کارگردانی «دیوید فینچر»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی برد پیت، کیت بلانشت، جولیا اورموند، الیاس کوتیاس، تراجی پی هنسون، جیسون فلمینگ و تیلدا سوئینتن؛ درباره بنجامین باتن مردی است که برعکس دیگران، وقتی که تازه به دنیا آمده ظاهری پیر دارد و هرچه از سنش می‌گذرد جوان‌تر می‌شود. همین موضوع عواقب عجیب و غریبی برای او در پی دارد. علاقه او به دختری خردسال، و روند متفاوت سن این دو، داستانی متضاد را خلق می‌کند و…

فیلم سینمایی «دوباره سینگهام» به کارگردانی «روهیت شتی»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آکشی کومار، دیپیکا پادوکون و کارینا کاپور خواهیم دید: تعقیب و گریزی جدید در راه است. سینگام با گروهش وارد ماجراجویی جدیدی می‌شود تا همسرش، آونی، را از دست دشمن خطرناکی به نام لَنکا نجات دهد که…

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «کیمیا» به کارگردانی «احمدرضا درویش»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیم خواهیم دید: در آغاز جنگ تحمیلی، همسر رضا باردار است و رضا او را به بیمارستان می‌رساند و خود به اسارت قوای دشمن در می‌آید. همسر رضا حین عمل جراحی می‌میرد و دکترش فرزند رضا را نجات می‌دهد. پس از گذشت نه سال، وقتی رضا از اسارت آزاد می‌شود در جستجوی تنها بازمانده‌ی خود، فرزندش است که…

زنده یاد خسرو شکیبایی، زنده یاد بیتا فرهی، رضا کیانیان، نادر رجب پور، پریسا شاهنده، مهناز برزگر، محمودرضا ثانی، علی اکبرزادگان، سیدعباس موسوی، مهدی صباغ، رحمان مقدم و زهرا اویسی در فیلم سینمایی «کیمیا» بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «خبر داغ» به کارگردانی «فیلیپ مارتین»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی کانر سوییندلز، کیت فلیتوود، جنیفر وین، کالین ولز، روفوس سیول، بیلی پایپر و لیا ویلیامز خواهید دید: اندرو پسر ملکه انگلستان با جفری اپسین ارتباط صمیمی دارد. اپسین قاچاقچی زنان و دختران زیر سن قانونی است. اندرو سالیان زیادی است که با اپسین در ارتباط است او در جزیره خصوصی و خانه اپسین چندین بار اقامت داشته است و به دختران از جمله ویرجینیا رابرتس تعرض کرده است. اپسین به جرم قاچاق زنان و دختران زیر سن قانونی توسط پلیس دستگیر شده و در زندان خودکشی می‌کند. به دلیل این اتفاقات و اسناد و مدارک موجود مردم انگلیس اندرو را مردی هوس ران می‌دانند. حال او برای حفظ آبرویش با خبرگزاری بی‌بی سی مصاحبه می‌کند و همه اتهاماتش را رد می‌کند که این مصاحبه باعث می‌شود بیشتر رسوا شود و…

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «نوک طلا» به کارگردانی «نایجل دبلیو. تیرنی و دونگ لانگ»، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن درباره جوجه عقابی به نام نوک طلا است که خانوده‌اش در یک حادثه هوایی کشته شده‌اند و توسط یک مرغ به فرزند خواندگی گرفته شده است. او پس از بزرگ شدن، به دنبال هویت خود به شهر رفته و در آنجا متوجه می‌شود که برادرزاده شهردار است. شهردار به محض این که می‌فهمد در روستایی که نوک طلا در آن بزرگ شده سنگ سرخ که منبع انرژی شهرشان است، وجود دارد، تصمیم به نابودی آنجا می‌گیرد. نوک طلا بعد از فهمیدن موضوع…

فیلم سینمایی جدید «فلورا و سنجاب» به کارگردانی «لنا خان»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آلیسون هانیگان، آنا دیور اسمیت و بن شوارتز خواهید دید: فلورا در یک خانواده هنرمند متولد شده است. پدر او طراح کمیک‌های ابرقهرمانی و مادرش نویسنده رمان است. او مانند پدرش به ابرقهرمان‌ها علاقه دارد و معتقد است آن‌ها حقیقت دارند. او در خیالات خود آن‌ها را می‌بیند. روزی یک سنجاب توسط یک جاروبرقی بلعیده می‌شود و می‌میرد اما فلورا به او کمک می‌کند و او را از مرگ نجات می‌دهد. سپس او را به خانه می‌برد و به دور از چشم مادرش از او نگهداری می‌کند. اما پس از مدتی متوجه قدرت‌های عجیب در او می‌شود. فلورا نام یولیسس را برای او انتخاب می‌کند و یولیسس مطابق با حرف‌های فلورا رفتارها و واکنش‌های عجیب نشان می‌دهد. فلورا با پدرش جرج این مسئله را مطرح می‌کند و جرج که در ابتدا باور ندارد، پس از دیدن یولیسس، فلورا را همراهی می‌کند. پس از خراب‌کاری‌های متعدد که یولیسس به بار می‌آورد و افراد زیادی را متوجه حضور خود می‌کند، باعث می‌شود که…

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «آدریان ته»، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی جک تان، فرید کمیل و فردی انگ؛ داستان الهام‌بخش چیا لیک هو، قهرمان بدمینتون پارالمپیک مالزی را روایت می‌کند. او از کودکی استعداد خارق‌العاده‌ای در بدمینتون داشت و با حمایت پدرش به قهرمانی ملی رسید. اما در اوج موفقیت در رده حرفه ای، به بیماری فلج شبکه بازویی مبتلا شد که او را از ادامه حرفه‌اش بازداشت. پس از دوره‌ای افسردگی، لیک هو با الهام از ورزشکاران پارالمپیکی تصمیم می‌گیرد به رقابت بازگردد. با از دست دادن پدرش و ورود به دنیای پارابدمینتون، تحت هدایت مربی جدیدش (رشید سید که از اسطوره‌های مالزی بوده است و همیشه آرزو داشت مثل او نامدار شود) تمرینات سختی را پشت سر می‌گذارد. او یاد می‌گیرد با دست چپ بازی کند، وزن خود را کاهش دهد و از نظر ذهنی آماده شود در پارالمپیک توکیو، پس از مسابقات نفس‌گیر…

فیلم سینمایی «ضربه فنی» به کارگردانی «غلامرضا رمضانی»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم درباره سه نوجوان است که هرکدام از راهی به دنبال قهرمانی در یک جام معتبر هستند اما همیشه قهرمان اونی نیست که برنده می‌شود. محمد شاگرد درس‌خوان و خوبی است که یکی از شاگردان مدرسه مزاحم او می‌شود. در این میان محمد با یکی از شاگران مدرسه به نام امیر که ورزشکار است آشنا می‌شود و این آشنایی سرنوشت متفاوتی را برای هر سه نفر آن‌ها به دنبال دارد و…

نسیم ادبی، افشین هاشمی، نازنین احمدی، سیروس همتی، مجید نوروزی و درسا بختیار در این فیلم بازی کرده اند.

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «خانواده بی‌نظیر ۱» به کارگردانی «یوجی یامادا»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این فیلم با بازی نی یان، دا یینگ و لورِن رِن در مورد زنی است که پس از ۵۰ سال زندگی مشترک در ۵۰ امین سالگرد ازدواجشان درخواست طلاق می‌دهد و همین موضوع تمام خانواده پر سر و صدایشان به تکاپو می‌اندازد. پس از مشکلات و دعواهای بسیار بین بچه ها، پدر راهی بیمارستان می‌شود اما پس از مرخصی از همسرش عذر خواهی کرده و دل او را به دست می‌آورد که…

**** شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «عصر یخبندان: دوره برخورد» به کارگردانی «مایک تارمیر»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان انیمیشن در رابطه با سید، مندی، دیگو و دیگر افراد با همکاری هم، مشکلات را پشت سر هم می‌گذارند تا در طبیعت وحشی قطب زنده بمانند. اسکرات، سنجاب بازیگوش که در نسخه قبل به عنوان خالق قاره‌ها معرفی شد، این بار طی حماسه‌سازی‌هایش منظومه شمسی را به وجود می‌آورد و هر از گاهی نیز در میان داستان اصلی، سر و کله‌اش پیدا می‌شود و به دنبال بلوطش می‌رود…

فیلم سینمایی «گودزیلا در برابر کونگ» به کارگردانی «آدام وینگارد»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی الکساندر اسکارسگارد، برایان تایری هنری، میلی بابی براون و ربکا هال خواهیم دید: کونگ در اقامتگاه مصنوعی خود روزگار یکنواختی دارد و البته از این اوضاع راضی نیست. کونگ غول پیکر رابطۀ خوبی با دختر خردسال ناشنوایی به نام جیا دارد که اصلیت مائوری داشته و پدر و مادرش را در یک طوفان از دست داده است. دانشمند زنی به نام آیلین اندروز ضمن مراقبت و رصد اوضاع روزانۀ کونگ، سرپرستی جیا را نیز به عهده گرفته است. از سویی دیگر، مرد ماجراجویی به نام برنی سال‌ها است که به فعالیت‌های شرکت بزرگ سایبرنتیک ایپِکس مشکوک شده و به آنجا نفوذ کرده و اطلاعات خود را از طریق رادیوی اینترنتی با مخاطبان به اشتراک می‌گذارد که…

