احمد ضابطی جهرمی مهمان «نردبان» شبکه‌ی مستند شد

احمد ضابطی جهرمی مهمان «نردبان» شبکه‌ی مستند شد
جدیدترین قسمت از برنامه‌ی تلویزیونی نردبان با حضور احمد ضابطی جهرمی روی‌ آنتن می‌رود و نگاهی به فرهنگ و هنر استان فارس و شهر جهرم و فیلمسازی مستند از این خطه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه‌ی نردبان، جدیدترین قسمت از برنامه‌ی تلویزیونی «نردبان»، پنجشنبه و جمعه، ۲۴ و ۲۵ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ی مستند سیما می‌رود. این ویژه برنامه‌ی دو قسمتی به بهانه‌ی پویش «ایرانِ جان؛ استان فارس» میزبان یک فیلمساز مستند اهل استان فارس شده است و با او گفت‌وگو می‌کند.

احمد ضابطی جهرمی فیلمساز و پژوهشگر نام آشنای سینمای مستند، در گفت‌وگو با حامد شکیبانیا درباره‌ی فرهنگ و هنر زادگاهش شهر جهرم سخن می‌گوید و مروری بر مجموعه مستند خود درباره‌ی جهرم، «چتر سبز، نخل جهرم» دارد. این مجموعه مستند از جمله کامل‌ترین مجموعه‌هایی است که درباره‌ی یک شهر ساخته ‌شده است؛ یکی از قسمت‌های آن یعنی «نخل و یادگارهای معماری» در سال ۱۳۶۹ موفق به دریافت جایزه مدال طلای بهترین فیلم و جایزه ویژه هیئت‌داوران از جشنواره لوزان سوئیس شد.

«چتر سبز، نخل جهرم»، تصویر کاملی از نخلستان و معماری شهر جهرم ارائه می‌دهد و در آن تصاویری بکر و باکیفیت از این شهر تاریخی وجود دارد که توسط مرتضی پورصمدی، احمد قانعی، فرهاد ورهرام و محمد زین‌الدینی ضبط شده است.

در بخش دیگری از نردبان این هفته، ضابطی جهرمی درباره‌ی تجربیات خود از سینمای ایران، به ویژه تدوین، ساخت فیلم‌های مستند ایران‌شناسی، فیلمبرداری در سینمای مستند و همکاری با چهره‌های نام آشنای سینمای ایران از جمله فرهاد ورهرام و مرتضی پورصمدی سخن می‌گوید.

احمد ضابطی جهرمی از مستندسازان و تدوینگران برجسته‌ی ایرانی است که به دلیل پژوهش‌ها و تألیفات گسترده‌اش در حوزه‌ی تدوین، از او به عنوان پدر علم تدوین ایران یاد می‌شود. او بیش از ۲۰ کتاب تخصصی در زمینه‌ی تدوین، سینما و فیلمسازی مستند نوشته و برای تولید فیلم‌های سینمایی و مستند جوایز متعددی را از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی دریافت کرده است.

برنامه‌ی تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ی مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.

