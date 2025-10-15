خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید مستند «نارکیس» به پایان رسید

تولید مستند «نارکیس» به پایان رسید
کد خبر : 1700523
لینک کوتاه کپی شد.

تولید مستند «نارکیس» که روایتی انسانی و الهام‌بخش از زندگی دختری نابینا با روحی شاعرانه است، همزمان با روز جهانی نابینایان (روز عصای سفید) به پایان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، تولید مستند «نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیه‌کنندگی فاطمه احمدی همزمان با روز جهانی نابینایان (روز عصای سفید) به پایان رسید و آماده حضور در جشنواره حقیقت شد.

این مستند روایتی است از زندگی نرگس، دختری نابینای مادرزاد، شاعر و دکترای ادبیات فارسی که در شهرداری تهران به عنوان کارمند رسمی فعالیت می‌کند. نرگس برای برپایی کلاس زبان انگلیسی در یک مرکز نابینایان که به صورت خودگردان اداره می‌شود، تلاش فراوانی می‌کند، اما مشکلات و موانع مسیر او را با چالش‌های عاطفی و روحی روبه‌رو می‌سازد.

«نارکیس» با نگاهی شاعرانه و انسانی، تلاشی است برای نمایش قدرت اراده و امید در برابر دشواری‌های زندگی و بازنمایی چهره‌ای متفاوت از نابینایان در جامعه امروز.

این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند به تولید رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ