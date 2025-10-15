«سینمان»؛ ویژهبرنامه جشنواره چهل و دوم «تهران» شد
«سینمان» به عنوان ویژه برنامه چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در ایام برگزاری این رویداد از رسانه تصویری «آن» پخش خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه تصویری «آن»، اخبار و حواشی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در رسانه تصویری «آن» بررسی و مرور میشود. بر این اساس ویژه برنامه «سینمان» در ایام برگزاری جشنواره به صورت زنده هر شب از ساعت ۲۲:۳۰ و همزمان با پخش از شبکه رادیویی نمایش، میزبان جمعی از هنرمندان و سینماگران فیلم کوتاه خواهد بود. این برنامه به تهیهکنندگی و با اجرای میثم کریمی و با کارشناسی امیر قادری آثار حاضر در رقابت جشنواره و کم و کیف برگزاری جشنواره چهل و دوم را ارزیابی خواهد کرد.
علاصهمندان میتوانند این برنامه را از رادیو نمایش، رسانه تصویری آن به نشانی www. on_-news. ir و دیگر درگاههای مجازی این رسانه دنبال کنند.