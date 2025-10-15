به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه تصویری «آن»، اخبار و حواشی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در رسانه تصویری «آن» بررسی و مرور می‌شود. بر این اساس ویژه برنامه «سینمان» در ایام برگزاری جشنواره به صورت زنده هر شب از ساعت ۲۲:۳۰ و همزمان با پخش از شبکه رادیویی نمایش، میزبان جمعی از هنرمندان و سینماگران فیلم کوتاه خواهد بود. این برنامه به تهیه‌کنندگی و با اجرای میثم کریمی و با کارشناسی امیر قادری آثار حاضر در رقابت جشنواره و کم و کیف برگزاری جشنواره چهل و دوم را ارزیابی خواهد کرد.

علاصه‌مندان می‌توانند این برنامه را از رادیو نمایش، رسانه تصویری آن به نشانی www. on_-news. ir و دیگر درگاه‌های مجازی این رسانه دنبال کنند.

