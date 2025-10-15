خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی ستاد اجرایی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی

معرفی ستاد اجرایی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی
کد خبر : 1700509
لینک کوتاه کپی شد.

ستاد اجرایی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در احکام صادره از سوی علیرضا اسماعیلی دبیر این رویداد سینمایی، حسین یزدانشناس، رضا بصیرت، سپیده حیدرآبادی، عباس نادری، شهلا شفیعی و مهسا اصانلو به عنوان  مدیران ستاد برگزاری هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران معرفی شدند.

طی احکام صادره حسین یزدانشناس به عنوان دبیر اجرایی، رضا بصیرت به عنوان مدیر مالی و پشتیبانی، سپیده حیدرآبادی به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی، عباس نادری به عنوان مدیر هماهنگی، شهلا شفیعی به عنوان مدیر دبیرخانه و مهسا اصانلو به عنوان مدیر انتشارات معرفی شدند.

هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی همزمان با هفته پژوهش نیمه دوم آذرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ