معرفی ستاد اجرایی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در احکام صادره از سوی علیرضا اسماعیلی دبیر این رویداد سینمایی، حسین یزدانشناس، رضا بصیرت، سپیده حیدرآبادی، عباس نادری، شهلا شفیعی و مهسا اصانلو به عنوان مدیران ستاد برگزاری هشتمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران معرفی شدند.

طی احکام صادره حسین یزدانشناس به عنوان دبیر اجرایی، رضا بصیرت به عنوان مدیر مالی و پشتیبانی، سپیده حیدرآبادی به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی، عباس نادری به عنوان مدیر هماهنگی، شهلا شفیعی به عنوان مدیر دبیرخانه و مهسا اصانلو به عنوان مدیر انتشارات معرفی شدند.

هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی همزمان با هفته پژوهش نیمه دوم آذرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

