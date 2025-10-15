خبرگزاری کار ایران
پخش مستند «اکتبر در پاریس» از شبکه یک سیما
کد خبر : 1700508
مستند «اکتبر در پاریس» روایتی تکان‌دهنده از یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر فرانسه است که پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۹:۴۵ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مستند «اکتبر در پاریس» به کارگردانی ژاک پانیجل، پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۹:۴۵ همزمان با سالگرد کشتار ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ در پاریس از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این اثر، نخستین مستند ساخته‌شده درباره سرکوب خونین تظاهرات الجزایری‌ها در پاریس در سال ۱۹۶۱ به دست پلیس ملی فرانسه است؛ جایی که صدای اعتراض هزاران الجزایری در قلب پاریس با گلوله و سرکوب خاموش شد.

در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱، بیش از ۳۰ هزار شهروند الجزایری ساکن پاریس در اعتراض به سیاست‌های استعماری فرانسه دست به تظاهرات زدند؛ اما این تجمع مسالمت‌آمیز با خشونت شدید پلیس روبه‌رو شد و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. همزمانی این رویداد با سال‌های پایانی انقلاب الجزایر (۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲) موجب شد این رخداد به نمادی از مقاومت مردم الجزایر در برابر استعمار بدل شود.

مستند «اکتبر در پاریس» که در همان روزها به‌صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده بود، سال‌ها در توقیف ماند و سرانجام در سال ۲۰۱۱ اجازه اکران عمومی یافت.

گفتنی است، اگرچه دولت فرانسه در سال ۱۹۹۸ تنها به کشته شدن بیش از ۴۰ نفر اذعان کرد، اما بسیاری از منابع مستقل تعداد جان‌باختگان را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر عنوان کرده‌اند.

آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
