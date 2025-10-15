«انجمن اشباح» در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، برنامه «انجمن اشباح» از سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۸ شب به طور اختصاصی از فیلم نت پخش می‌شود.

عوامل برنامه «انجمن اشباح» عبارتند از کارگردان و کارگردان هنری: محمدرضا علیمرادنی، تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیونی: علی سرور، طراح نور و مدیر فیلمبرداری: سروش حضرتی، مدیر تولید: مهدی ایمانی، صدابردار: مجتبی معتمدی، موسیقی متن و صداگذاری: عیسی حبیب زاده، تدوین: محدثه کلاتهایی، بهاره خدابخش، مشاور تبلیغات و مدیر هنری: عباس حبیبی، مشاور و سرپرست گروه کارگردانی: کریم خودسیانی، ایده‌پردازی، طراحی و نگارش: محمدرضا علیمرادی، علی سرور، کریم خودسیانی.

بازیگران مختلفی در قسمت‌های مختلف «انجمن اشباح» حضور می‌یابند.

در توضیح برنامه آمده است: حقیقت پشت چهره شبح پنهان مونده…

محمدرضا علیمردانی از اولین مجری‌هایی است که در شبکه نمایش خانگی، اجرای برنامه‌های مافیایی را برعهده گرفت. او همچنین صداپیشگی برخی از شخصیت‌های انیمیشن را برعهده داشته است.

