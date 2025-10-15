خبرگزاری کار ایران
پیام رییس سازمان سینمایی به چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی به چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پیامی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام رائد فریدزاده به شرح زیر است:

زایش هنر در بازی خیال‌انگیز آزاد قوای عقل و فاهمه و تخیل محقق می‌شود. خلق یک فیلم نیز بر این اساس رخ می‌دهد و فیلم کوتاه همچون خلق یک‌ استعاره به مثابه شعری کوتاه و در وجود خود تام و تمام به منصه ظهور می‌رساند. جهانی اقامه می‌شود که زبان و بیان خاص خود را به همراه می‌آورد. بخشی از حقیقت نامکشوف در این جهان و به واسطه آن آشکار می‌شود.

تلاش فیلمساز برای ممزوج کردن خرد و اندیشه و تخیل جلوه‌ای از اصالت و یگانگی را متجلی می‌کند.

افتخار می‌کنیم به این که نمایندگان سینمای کوتاه و جوانان مستعد و کم‌نظیر ما سال‌های سال پرچمدار نام عزیز «ایران» در محافل معتبر جهانی بوده‌اند. قدردان این نیروی خلاق و پیشرو در تداوم چرخه فرهنگ‌ساز سینمای ایرانم و نقش  بی بدیل آنها را در ثبت پایمردی و رشادت این ملت عظیم در طول تاریخ به ویژه در این جنگ تحمیلی اخیر، ارج می‌نهیم.

با شور و شعف برپایی دوره‌‌ای تازه از جشنواره «تهران» را که چندین دهه، نقشی مهم در این فرایند خلاقه ایفا کرده است، انتظار می کشیم تا در ضیافت نور و شعور به جهان یگانه هنرمندان گردهم آییم.

رائد فریدزاده

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رئیس سازمان سینمایی

انتهای پیام/
