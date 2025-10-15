به گزارش ایلنا، متن پیام رائد فریدزاده به شرح زیر است:

زایش هنر در بازی خیال‌انگیز آزاد قوای عقل و فاهمه و تخیل محقق می‌شود. خلق یک فیلم نیز بر این اساس رخ می‌دهد و فیلم کوتاه همچون خلق یک‌ استعاره به مثابه شعری کوتاه و در وجود خود تام و تمام به منصه ظهور می‌رساند. جهانی اقامه می‌شود که زبان و بیان خاص خود را به همراه می‌آورد. بخشی از حقیقت نامکشوف در این جهان و به واسطه آن آشکار می‌شود.

تلاش فیلمساز برای ممزوج کردن خرد و اندیشه و تخیل جلوه‌ای از اصالت و یگانگی را متجلی می‌کند.

افتخار می‌کنیم به این که نمایندگان سینمای کوتاه و جوانان مستعد و کم‌نظیر ما سال‌های سال پرچمدار نام عزیز «ایران» در محافل معتبر جهانی بوده‌اند. قدردان این نیروی خلاق و پیشرو در تداوم چرخه فرهنگ‌ساز سینمای ایرانم و نقش بی بدیل آنها را در ثبت پایمردی و رشادت این ملت عظیم در طول تاریخ به ویژه در این جنگ تحمیلی اخیر، ارج می‌نهیم.

با شور و شعف برپایی دوره‌‌ای تازه از جشنواره «تهران» را که چندین دهه، نقشی مهم در این فرایند خلاقه ایفا کرده است، انتظار می کشیم تا در ضیافت نور و شعور به جهان یگانه هنرمندان گردهم آییم.

رائد فریدزاده

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رئیس سازمان سینمایی

