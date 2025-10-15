خبرگزاری کار ایران
فیلم مستند بلند «۳۲ متر» در جشنواره فیلم مستند آمستردام (IDFA 2025)
فیلم مستند بلند «۳۲ متر» به کارگردانی مرتضی اتابکی و محصول مشترک ترکیه، ایران و قطر برای اولین نمایش جهانی خود در جشنواره معتبر IDFA 2025 انتخاب شده است.

به گزارش ایلنا، این فیلم در بخش Luminous جشنواره به نمایش درخواهد آمد؛ بخشی که به روایت‌های انسانی، پرشور و الهام‌بخش از سراسر جهان می‌پردازد.

«۳۲ متر» همچنین در میان نامزدهای جایزه بهترین فیلم اول و جایزه فیپرِشی (FIPRESCI Award)، جایزه بین‌المللی منتقدان فیلم، قرار دارد.

جشنواره IDFA به‌عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین رویداد فیلم مستند جهان، هر سال میزبان آثار برجسته‌ای از مستندسازان مطرح بین‌المللی است.

داستان این فیلم درباره گروهی از زنان یک روستا در جنوب ترکیه است که می‌کوشند مسابقه‌ای غیرمتعارف را در روستا برگزار کنند، اما در مسیر خود با موانع و مقاومت‌های غیرمنتظره‌ای روبه‌رو می‌شوند.

مرتضی اتابکی، عکاس و فیلمساز ساکن ترکیه، پیش‌تر در کنار نوری بیلگه جیلان در فیلم درخت گلابی وحشی همکاری داشته و مستند شش‌ساعته‌ای از روند تولید آن ساخته است که در سینماهای ترکیه به نمایش درآمده.

او از سال ۲۰۱۹ تاکنون با نتفلیکس در مقام عکاس و مستندساز پشت‌صحنه در پروژه‌های گوناگونی همکاری داشته است.

فیلم «۳۲ متر» در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ نخستین نمایش جهانی خود را در شهر آمستردام، هلند تجربه خواهد کرد

