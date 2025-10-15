به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سفر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان کردستان با هدف بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در غرب کشور انجام می‌شود.

در نخستین بخش از برنامه‌های این سفر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور در شهر سنندج و ادای احترام به مقام شامخ شهدای این شهر، از پروژه گردشگری قشلاق–گریزه بازدید خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی سپس در نشست شورای اداری استان کردستان حضور می‌یابد و در این نشست ضمن ارائه دیدگاه‌های کلان وزارتخانه در حوزه‌های سه‌گانه، با فعالان و کارآفرینان صنایع‌دستی و گردشگری استان به گفت‌وگو و تبادل نظر می‌پردازد.

در ادامه این برنامه، بازدید از طرح‌ها و جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی شهرستان مریوان در دستور کار قرار دارد. وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدیدها، از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، موانع اجرایی و نیازهای زیرساختی شهرستان قرار خواهد گرفت.

هم‌زمان با این سفر، جمعی از مدیران کل ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز به شهرستان‌های مختلف استان اعزام می‌شوند تا با انجام بازدیدهای میدانی هدفمند، ضمن احصای ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، پیشنهادهای اجرایی خود را برای تسریع در روند توسعه پایدار گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان ارائه کنند.

این سفر استانی، در چارچوب راهبرد ملی توزیع متوازن فرصت‌های گردشگری و حمایت از زیست‌بوم صنایع‌دستی مناطق مختلف کشور ارزیابی می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه کردستان در نقشه گردشگری کشور ایفا کند.

