رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:

روایتگری ترامپ از آتش بس غزه متوهمانه است

کد خبر : 1700363
ایمانی‌پور در پستی در شبکه ایکس، روایتگری رئیس جمهور آمریکا از آتش بس غزه را متوهمانه و در تضاد کامل با واقعیات جاری در این معادله دانست.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی در شبکه ایکس، نوشت: ترامپ وقیحانه تلاش می‌کند واقعیت «آتش بس برخاسته از قدرت مقاومت» را با تصویر دروغین «آتش بس برخاسته از نسل کشی» جایگزین سازد. 

رئیس جمهور آمریکا در حالی از نقش متوهمانه کشورش در صلح سخن می‌گوید که پرونده کشتار بی‌رحمانه مردم غزه با سلاح‌های آمریکایی در سایه وتوی چندین باره آتش بس در شورای امنیت توسط واشنگتن تاابد مفتوح است.

 

ارسال نظر
