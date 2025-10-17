خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چاپ پنجم کتاب «نظم و انضباط»

چاپ پنجم کتاب «نظم و انضباط»
کد خبر : 1700329
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «نظم و انضباط» در ۱۸۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ پنجم رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «نظم و انضباط» در ۱۸۴ صفحه در مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ پنجم رسید. 

سرگذشتِ انسان‌های موفق - بی‌هیچ استثنایی - همه حکایت از این دارد که آنان با مددگیری از «نظم و انضباط» به هدف‌های مادی یا معنوی خود رسیده‌اند؛ همچنین جامعه‌های متمدن، جوامعی‌اند که عنصر «نظم» در همه امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامیِ آن چشم‌گیر است. 

پس برای پیشرفت فردی و اجتماعی باید با قانونِ خلقت -نظم- همراه شد و راه‌های تقویت آن را شناخت و آفت‌هایش را برطرف کرد. 

این کتاب در نه فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «بررسیِ واژگانی» لزوم نظم و انضباط، جلوه‌های نظم و تفاوت‌های نظم و انضباط را بررسی می‌کند. 

در فصل دوم با عنوان «در سیره علمی و عملی بزرگان» ارزش نظم و انضباط، محکم کاری و استفاده بهینه از فرصت‌ها بیان شده و ارزش وقت در گفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان (علیهم السلام)، نمونه‌هایی از وقت‌شناسی و تنظیم اوقات در سیره امامان (علیهم السلام) و وقت‌شناسی در سیره دانشمندان را تشریح کرده است. 

سومین فصل از این کتاب با عنوان «جلوه‌هایی از نظم فردی» نظم در عبادت، نظم در گفتار، نظم در آراستن ظاهر و پوشیدن لباس و نظم در راه رفتن را بیان کرده و نظم در معاشرت‌ها وعده‌ها و پیمان‌ها نظم در تربیت و جلوه‌های نظم و انضباط در تعلیم و تعلم بزرگان را مورد تأکید قرار داده است. 

نویسنده در فصل چهارم با عنوان «تجلی نظم در نظام اجتماعی» نظم در عبادت‌های گروهی، نظم در امور سیاسی و اجتماعی و لوازم دستیابی به نظم اداری را تبیین کرده و نظم و انضباط مدیر، تفویض اختیار و جلوه‌هایی از نظم و انضباط در مدیریت بزرگان را به نگارش درآورده است. 

فصل پنجم با عنوان «نظم و انضباط در امور اقتصادی» نظم و انضباط در مصرف از دیدگاه اسلام، نظم انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و اهمیت انضباط در مصرف بیت المال را بررسی می‌کند. 

در فصل ششم با عنوان «نظم و انضباط در امور نظامی» امور نظامی در قرآن و روایات، شیوه‌های نظامی و نظم در امور نظامی از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی تشریح شده است. 

فصل هفتم با عنوان «عوامل بی‌نظمی» به بیان عوامل زیستی، روانی، عاطفی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی و ویژگی‌های بی‌نظمی فردی اختصاص دارد. 

نویسنده در فصل هشتم با عنوان «راه‌های دستیابی به نظم» برنامه‌ریزی، آگاهی و نشست و برخاست با افراد منظم را شرح داده و نمونه‌های آرمانی، ایجاد انگیزه و تقسیم کار را تبیین کرده و چگونگی تقسیم وقت، استواری و پایداری، دینداری و تبلیغ با رسانه‌های گروهی را به رشته تحریر درآورده است. 

نهمین و آخرین فصل از کتاب مذکور با عنوان «روش ایجاد انضباط در فرزندان» روش ایجاد انضباط در فرزندان، پرهیز از خشم و زورگویی و قاطعیت و پرهیز از تردید و دودلی را بررسی کرده و رعایت اصل تدریج در اصلاح رفتار و تداوم در استوار ساختن نظم و انضباط را مورد تأکید قرار داده است. 

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ