کتاب «کار در کلاس» برای معلمان و مربیان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «کار در کلاس» (ویژه مقطع پیش‌دبستانی) به کوشش رضا فرهادیان در ۶۰ صفحه در مؤسسه فرهنگی – تربیتی توحید تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

تعلیم و تربیت موضوع جهانی است که هر نظام فکری به فراخور مبانی آن، در کنار آموزش و انتقال دانش، برنامه‌هایی برای تربیت آموزش در نظر می‌گیرد.

امروزه آموزش و پرورش بیش از هر عرصه دیگری، نیاز به رشد و شکوفایی دارد و وجود برنامه تربیتی و پرورشی مدون، می‌تواند این رشد و بالندگی را تضمین کند. اگرچه اقدامات مهمی در زمینه آموزش صورت پذیرفته است، موضوع تربیت و پرورش همچنان نیازمند کار، برنامه و توجه بیشتری برای تهیه زیرساخت‌های آن است، لذا باید در کنار دستاوردهای آموزشی به امور پرورشی نیز توجه کرد تا به طرحی و ارائه راه‌های بهبود و پیشرفت سیستم پرورشی و تربیتی نظام آموزش و پرورش بیانجامد.

اثر حاضر با راهنمایی و ایده گرفتن از کتاب «آشنایی با طرح نهادینه‌سازی ارزش‌ها» تدوین شده است تا در دسترس معلمان و مربیان قرار گیرد.

در اثر حاضر، برای هر هفته آموزشی پیشنهادی در خصوص کار در کلاس مطرح و تصویر مربوطه نیز آورده شده است که در مجموع برای ۲۰ هفته آموزشی، کار و فعالیت کلاسی در نظر گرفته شده است.

عناوین برخی از فعالیت‌ها عبارت است از: کاردستی، نقاشی، کار با سفال، ترتیب و توالی، رنگ‌آمیزی، شعر، جهت‌یابی، ماز، پازل، اختلاف تصاویر، درست و نادرست، تکمیل نقاشی، انتقال تصاویر، نظم، بازی هدفمند، ادراک بینایی، دست‌ورزی، احساس، کار با خمیربازی، خلاق.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/