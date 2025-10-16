کشف ردپای ۲۰۰ متری دایناسور در یک معدن
باستانشناسان در بریتانیا موفق به کشف مجموعهای از ردپاهای دایناسور به طول بیش از ۲۰۰ متر در معدن «دیورز فارم» آکسفوردشر شدند. بزرگراهی به سمت عصر دایناسورها در دوره ژوراسیک که حدود ۱۶۶ میلیون سال قدمت دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زمانی که یکی از کارگران معدن در آکسفوردشر در انگلستان به برآمدگیهایی غیرمعمولی در زیر سطح رس معدن برخورد کرد، احتمالاً حتی در رویاهایش نیز تصور نمیکرد که روزی در بیداری با ردپاهای دایناسورها روبهرو شود. برآمدگیهای عجیبی که او دیده بود، در حقیقت آثاری از قدمهای برخی از عظیمالجثهترین دایناسورهای دورهی ژوراسیک، از جمله مگالوسور بود. این کشف تازه بهعنوان یکی از مهمترین مجموعههای ردپای دایناسورها شناخته میشود که تاکنون کشف شدهاند.
کریستی ادگار، دیرینهشناس دانشگاه بیرمنگام معتقد است، این کشف نادر تصویری کم نظیر از جهان باستان ارائه میدهد. افزون بر این صدفهای دریایی و توتیای دریایی نیز در محل یافته شدند که به گفته پژوهشگران نشان میدهد دایناسورها احتمالا در حاشیه یک تالاب حرکت میکردهاند.
دکتر دانکن مرداک از موزه تاریخ طبیعی لندن در بیانیهای توضیح میدهد: «ردپاها به شکلی حیرتانگیز و دقیق حفظ شدهاند. حتی میتوان دید که چگونه گل در زمان فرورفتن و بیرونآمدن پای دایناسورها تغییر شکل داده است. کشف این آثار، به همراه فسیلهایی مانند صدفها، گیاهان و تونلهای حفرشده، به ما کمک میکند تا تصویری زنده از محیط گلآلود تالاب بسازیم و دریابیم که دایناسورها چگونه در این محیط قدم میزدند.»
براساس پژوهشها، چهار مسیر از مجموعهی عظیم کشفشده به گونهای از دایناسورهای عظیم گیاهخوار به نام ساروپودها تعلق دارد. یکی از آنها نیز احتمالاً ستیوسور بوده که طولش به ۱۸ متر میرسید. اما مسیر پنجم متعلق به مگالوسور، دایناسور گوشتخواری است تا ۹ متر طول داشت. مگالوسور نخستین گونهای بود که در سال ۱۸۲۴ به طور علمی نامگذاری شد و حالا این کشف، دقیقاً ۲۰۰ سال پس از نامگذاریاش رخ داده است.
بلندترین مسیر در مجموعهی بزرگراه دایناسورها بیش از ۱۵۰ متر طول دارد و به همراه مسیرهای دیگر، بزرگترین مجموعهی ردپاهای دایناسور در بریتانیا را تشکیل میدهد. این کشف شگفتانگیز در معدن دیورز فارم رخ داده و شگفتی دیگری را به مجموعهی ارزشمند ردپاهای این منطقه که در سال ۱۹۹۷ محل کشف ۴۰ مسیر دیگر نیز بود، افزوده است.
امروزه، پیشرفت فناوری به پژوهشگران امکان داده است تا چنین آثاری را با دقتی بیسابقه بررسی کنند. آنها با بهکارگیری پهپادها و عکاسی هوایی، مدلهای سهبعدی بسیار دقیقی از ردپاهای کشفشده ساخته و جزئیات کشف را نیز مستندسازی کردهاند. ساخت مدلهای دیجیتالی به پژوهشگران کمک میکند تا به اطلاعات بیشتری از نحوهی حرکت و رفتارهای دایناسورها دست یابند.
به عنوان نمونه، بررسیهای پژوهشگران نشان میدهد هر گام مگالوسور عظیمالجثه حدود ۲٫۷ متر طول داشته است. فاصلهی بین ردپاها نیز حاکی از آن است که دایناسور با سرعت مشابه انسانهای امروزی، یعنی حدود ۳ کیلومتر در ساعت حرکت میکرده است. ساروپودها نیز با همین سرعت حرکت میکردند و جالبتر این است که مسیر حرکت آنها در نقطهای با مسیر مگالوسور تلاقی میکند. این تقاطع، پرسشهای جالبی را دربارهی احتمال برخورد یا تعامل بین این گونهها مطرح میکند.
جزئیات کشف تازه قرار است هشتم ژانویه (۱۹ دی) در یک مستند با عنوان «حفاری برای بریتانیا» نمایش داده شود. همچنین، ردپاها در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه آکسفورد نیز به نمایش گذاشته میشوند.