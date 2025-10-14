«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» شهرام مکری در جشنواره فیلم سنگاپور
فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» ساخته شهرام مکری در سیوششمین جشنواره فیلم سنگاپور در بخش مسابقه اصلی حضور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، این جشنواره از ۲۸ نوامبر تا ۸ دسامبر درسنگاپور برگزار میشود و «خرگوش سیاه،خرگوش سفید» برای دریافت جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر با ۹ فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. شهرام مکری اینروزها با «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» در بخش مسابقه جشنواره فیلم لندن حضور دارد و پس از آن فیلم در بخش مسابقه جشنواره شیکاگوبه نمایش در خواهد آمد.
«خرگوش سیاه خرگوش سفید» با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری، تهیهکنندگی نگار اسکندرفر و بازیِ بابک کریمی و هستی محمایی، در تاجیکستان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند. کبریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.
این فیلم که بهعنوان نماینده تاجیکستان در جایزه اسکار حضور خواهد داشت، فیلمی معمایی است وداستان زنی را روایت میکند که پس از یک تصادف درمییابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حالوهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است.