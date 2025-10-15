به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه قدیری، توسط محمدولی خان تنکابنی، حاکم وقت گیلان در اواخر دوره قاجار ساخته شده، خانه دارای دو بخش تابستان‌نشین (با ایوان بلند و پنجره‌های ارسی) و زمستان‌نشین (با سقف کوتاه) است. این بنا درحالی به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده است که هم‌اکنون به عنوان ساختمان اداره میراث فرهنگی شهرستان رشت مورد استفاده کارمندان و کارشناسان میراث‌فرهنگی قرار می‌گیرد. این درحالی است که براساس گزارش‌های واصله، بخشی از دیوار حیاط پشتی این بنای تاریخی نیز به‌دلیل احداث همین بنای ۴ طبقه فرو ریخته و دچار آسیب شده است.

«مجید کوهی» معاون میراث‌فرهنگی استان گیلان در پاسخ به صدور مجوز برای احداث ساختمان ۴ طبقه در جوار خانه تاریخی محمد ولی خان تنکابنی (خانه قدیری) گفت: ساخت و ساز در کنار خانه تاریخی قدیری هیچ مشکلی ندارد و مجوز با رعایت ضوابط صادر شده است.

او گفت: تمامی ضوابط برای ساخت این ساختمان ۴ طبقه در کنار خانه تاریخی قدیری لحاظ شده است. در حین عملیات ساخت و ساز ممکن است گودبرداری هم انجام شده باشد که با توجه به اینکه بنای قدیری قدیمی است ممکن است دچار آسیب جزئی هم شده باشد که درحال‌حاضر فعالیت ساخت و ساز در این بنای ۴ طبقه را متوقف کردیم تا صاحب ملک به اصلاح و رفع آسیب‌های جزئی بپردازد.

کوهی با بیان اینکه از میزان آسیب‌های وارده به بنای تاریخی قدیری اطلاعی در دست نیست، ادامه داد: مطمئن نیستیم تا چه میزان آسیب دیده و یا اصلا آسیب دیده است یا خیر قرار است به محل رفته و از نزدیک در جریان تخریب‌های احتمالی قرار بگیریم.

معاون میراث‌فرهنگی گیلان در پاسخ به این پرسش که آیا ارتفاع غیرمجاز این بنا حریم بصری و منظری مهمترین بنای تاریخی گیلان را مخدوش نکرده است، ادامه داد: وقتی در این محل حاضر شوم قطعا از اطراف این بنای تاریخی تصاویری را ثبت می‌کنم تا ببینید اطراف و دور تا دور این بنای تاریخی را با ارتفاع ۶ طبقه ساخته‌اند و توجیه این است که این بلندمرتبه‌سازی‌ها قبل از ابلاغ ضوابط بوده است و مجوز پارکینگ منفی نیز صادر شده است درحالی که همان زمان نیز اهمیت بنا مشهود بود و نباید این اتفاق رخ می‌داد.

کوهی تاکید کرد: بلندمرتبه‌سازی‌ها و صدور مجوز زیرزمین پارکینگ تا زیر بنای تاریخی قدیری پیش از ابلاغ ضوابط بوده است این بنای جدید اما با رعایت ضوابط ساخته شده به‌طوری که ارتفاع ۷ متر را رعایت کرده است اما از دورنما، شناژ و فنداسیون آن به گونه‌ای است که به‌نظر می‌رسد ارتفاع این سازه غیراصولی است.

این درحالی است که پیشتر ۳ ضلع بنای تاریخی قدیری را که چسبیده به دیوار این بنای تاریخی است مجوز ساخت و ساز ۵ و ۶ طبقه داده‌اند و الان که مالک این بنای ۴ طبقه که مطابق با ضوابط و با رعایت فاصله از بنای تاریخی ساخت و ساز کرده است مورد نقد کارشناسانی قرار گرفته‌اند که پیشتر در برابر حجم زیادی از مداخلات و ساخت و سازهای غیراصولی سکوت کرده بودند.

کوهی تاکید کرد: اداره میراث‌فرهنگی بدون رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی به هیچکس مجوز نخواهد داد. درحال‌حاضر این ساخت و ساز با رعایت ملاحظات و ضوابط میراث‌فرهنگی انجام شده اما اگر آسیبی در بنا به وجود آمده طبق ضوابط و تعهدنامه سرمایه‌گذار موظف است آن را اصلاح کند.

