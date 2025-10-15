خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفتگو با معاون میراث‌فرهنگی گیلان مطرح شد؛

احداث ساختمان ۴ طبقه در جوار خانه تاریخی حاکم گیلان طبق ضوابط میراث‌فرهنگی است

احداث ساختمان ۴ طبقه در جوار خانه تاریخی حاکم گیلان طبق ضوابط میراث‌فرهنگی است
کد خبر : 1700081
لینک کوتاه کپی شد.

عمارت تاریخی محمد ولی خان تنکابنی که به خانه قدیری معروف است را شاهکار معماری دوره قاجار در رشت می‌دانند. این عمارت که توسط محمدعالی خان تنکابنی حاکم وقت گیلان ساخته شده و یکی از مهمترین بناهای تاریخی شهرستان رشت محسوب می‌شود که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. با این حال، در جوار و همسایگی این بنای تاریخی، ساختمان ۴ طبقه در حال احداث است که گفته می‌شود با مجوز و تایید مدیر میراث‌فرهنگی وقت بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه قدیری، توسط محمدولی خان تنکابنی، حاکم وقت گیلان در اواخر دوره قاجار ساخته شده، خانه دارای دو بخش تابستان‌نشین (با ایوان بلند و پنجره‌های ارسی) و زمستان‌نشین (با سقف کوتاه) است. این بنا درحالی به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده است که هم‌اکنون به عنوان ساختمان اداره میراث فرهنگی شهرستان رشت مورد استفاده کارمندان و کارشناسان میراث‌فرهنگی قرار می‌گیرد. این درحالی است که براساس گزارش‌های واصله، بخشی از دیوار حیاط پشتی این بنای تاریخی نیز به‌دلیل احداث همین بنای ۴ طبقه فرو ریخته و دچار آسیب شده است. 

«مجید کوهی» معاون میراث‌فرهنگی استان گیلان در پاسخ به صدور مجوز برای احداث ساختمان ۴ طبقه در جوار خانه تاریخی محمد ولی خان تنکابنی (خانه قدیری) گفت: ساخت و ساز در کنار خانه تاریخی قدیری هیچ مشکلی ندارد و مجوز با رعایت ضوابط صادر شده است. 

او گفت: تمامی ضوابط برای ساخت این ساختمان ۴ طبقه در کنار خانه تاریخی قدیری لحاظ شده است. در حین عملیات ساخت و ساز ممکن است گودبرداری هم انجام شده باشد که با توجه به اینکه بنای قدیری قدیمی است ممکن است دچار آسیب جزئی هم شده باشد که درحال‌حاضر فعالیت ساخت و ساز در این بنای ۴ طبقه را متوقف کردیم تا صاحب ملک به اصلاح و رفع آسیب‌های جزئی بپردازد. 

کوهی با بیان اینکه از میزان آسیب‌های وارده به بنای تاریخی قدیری اطلاعی در دست نیست، ادامه داد: مطمئن نیستیم تا چه میزان آسیب دیده و یا اصلا آسیب دیده است یا خیر قرار است به محل رفته و از نزدیک در جریان تخریب‌های احتمالی قرار بگیریم. 

معاون میراث‌فرهنگی گیلان در پاسخ به این پرسش که آیا ارتفاع غیرمجاز این بنا حریم بصری و منظری مهمترین بنای تاریخی گیلان را مخدوش نکرده است، ادامه داد: وقتی در این محل حاضر شوم قطعا از اطراف این بنای تاریخی تصاویری را ثبت می‌کنم تا ببینید اطراف و دور تا دور این بنای تاریخی را با ارتفاع ۶ طبقه ساخته‌اند و توجیه این است که این بلندمرتبه‌سازی‌ها قبل از ابلاغ ضوابط بوده است و مجوز پارکینگ منفی نیز صادر شده است درحالی که همان زمان نیز اهمیت بنا مشهود بود و نباید این اتفاق رخ می‌داد. 

کوهی تاکید کرد: بلندمرتبه‌سازی‌ها و صدور مجوز زیرزمین پارکینگ تا زیر بنای تاریخی قدیری پیش از ابلاغ ضوابط بوده است این بنای جدید اما با رعایت ضوابط ساخته شده به‌طوری که ارتفاع ۷ متر را رعایت کرده است اما از دورنما، شناژ و فنداسیون آن به گونه‌ای است که به‌نظر می‌رسد ارتفاع این سازه غیراصولی است. 

این درحالی است که پیشتر ۳ ضلع بنای تاریخی قدیری را که چسبیده به دیوار این بنای تاریخی است مجوز ساخت و ساز ۵ و ۶ طبقه داده‌اند و الان که مالک این بنای ۴ طبقه که مطابق با ضوابط و با رعایت فاصله از بنای تاریخی ساخت و ساز کرده است مورد نقد کارشناسانی قرار گرفته‌اند که پیشتر در برابر حجم زیادی از مداخلات و ساخت و سازهای غیراصولی سکوت کرده بودند. 

کوهی تاکید کرد: اداره میراث‌فرهنگی بدون رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی به هیچکس مجوز نخواهد داد. درحال‌حاضر این ساخت و ساز با رعایت ملاحظات و ضوابط میراث‌فرهنگی انجام شده اما اگر آسیبی در بنا به وجود آمده طبق ضوابط و تعهدنامه سرمایه‌گذار موظف است آن را اصلاح کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ