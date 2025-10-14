پیام تسلیت دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران در پی درگذشت «ناصر تقوایی»

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، متن این پیام به شرح زیر است:

به اعتبار نام و آثار ناصر تقوایی بزرگ باید ایستاد.

او سکاندار سینمای با اصالت و با کیفیت بود.

فیلمسازی دقیق که به ما آموخت جزییات است که یک اثر را ماندگار می‌کند.

کاش همه از او آموخته باشیم.

سفر به خیر ناخدا

انتهای پیام/