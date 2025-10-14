پیام تسلیت دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران در پی درگذشت «ناصر تقوایی»
بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، در پی درگذشت «ناصر تقوایی» پیام تسلیتی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، متن این پیام به شرح زیر است:
به اعتبار نام و آثار ناصر تقوایی بزرگ باید ایستاد.
او سکاندار سینمای با اصالت و با کیفیت بود.
فیلمسازی دقیق که به ما آموخت جزییات است که یک اثر را ماندگار میکند.
کاش همه از او آموخته باشیم.
سفر به خیر ناخدا