پیام تسلیت مدیرعامل موزه سینمای ایران، در پی درگذشت ناصر تقوایی

به گزارش ایلنا، متن پیام مدیرعامل موزه سینمای ایران به شرح زیر است:

با نهایت تأسف و اندوه، درگذشت استاد

ناصر تقوایی، از بزرگ‌ترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران را تسلیت می‌گویم.

فقدان استاد ناصر تقوایی این سینماگر نابغه که متاسفانه بخشی از عمر ارزشمندش را در بیماری سپری کرد،برای سینمای ایران ضایعه ای جبران ناپذیر است.اینجانب به نمایندگی از همکارانم در مجموعه موزه سینمای ایران درگذشت استاد ناصر تقوایی را به خانواده بزرگ سینمای ایران تسلیت عرض می کنم.ما در موزه سینمای ایران پاسدار میراث گرانبهای هستیم که از سینماگرانی چون او به یادگار مانده است.

