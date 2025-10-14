خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیپلماسی فرهنگی، راهبردی بنیادین در تحکیم روابط ایران و چین است

دیپلماسی فرهنگی، راهبردی بنیادین در تحکیم روابط ایران و چین است
کد خبر : 1699968
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی به آیین بازگشایی نمایشگاه «ارمغان ابریشم» با تاکید بر اینکه دیپلماسی‌فرهنگی، راهبردی کلیدی در تأمین پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورهاست، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی مشترک ایران و چین نقشی مؤثر در تعمیق روابط دو کشور دارد و باید به عنوان پلی میان قلب‌های مردمان دو ملت مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، پیام سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آیین بازگشایی نمایشگاه «ارمغان ابریشم؛ مروری بر روابط ایران و چین» که روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، توسط ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری قرائت شد.

در این پیام آمده است: دیپلماسی فرهنگی راهبردی مهم در تأمین و پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. از این رو می‌توان آن را یکی از ابزارهای موثر در پیوند فرهنگی میان کشورها دانست. ایران و چین، دو کشور بزرگ در شرق و غرب آسیا با اشتراکات فرهنگی و تاریخی، از دوران باستان تاکنون در حوزه مناسبات فرهنگی و بازرگانی پیوندی عمیق داشته‌اند. در دیپلماسی فرهنگی ایران، میراث‌فرهنگی مشترک نقشی ویژه در گسترش روابط میان دو کشور ایفا می‌کند.

صالحی‌امیری افزود: این میراث‌مشترک که نشان از تأثیر و تأثر متقابل فرهنگی از ریشه‌های دینی جهان ایرانی دارد، در قالب آیین‌های زرتشتی و مانوی نقش مهمی در شکل‌گیری و انسجام روابط اقتصادی و سیاسی ایفا کرده است. اعزام سفرا و کاروان‌های بازرگانی در روزگار گذشته نیز جلوه‌ای از این ارتباط تمدنی بوده است. در سیاست‌های فرهنگی امروز، این همگرایی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که روابط ایران و چین صرفاً به بُعد اقتصادی محدود نماند و به پیوندی عمیق میان قلب‌ها و هویت‌های فرهنگی دو ملت تبدیل شود؛ پیوندی که از گذشته‌ای درخشان ریشه می‌گیرد و چراغ تعاملات امروز را روشن می‌سازد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با تاکید بر ضرورت شناخت علمی و دقیق ریشه‌های مشترک فرهنگی دو کشور تصریح کرد: شناخت درست و علمی از میراث مشترک، تصویری روشن از هویت باستانی مشترک در فرهنگ و هنر ایران و چین ارائه می‌دهد و می‌تواند ارتباط امروزی میان دو ملت را معنادارتر سازد. این شناخت، حس مشترکی از میراث‌تمدنی را ایجاد کرده و همچون مشعلی الهام‌بخش در مسیر تعاملات فرهنگی دو کشور خواهد بود.

وی در بخش دیگری از پیام خود خاطرنشان کرد: اگرچه مبادلات دینی در قالب آیین‌های زرتشتی، مانوی و اسلام شاخصی مذهبی محسوب می‌شود، اما راه ابریشم و یا جاده شاهی، نماد تعاملات بازرگانی در مسیرهای خشکی و دریایی است. تجلی ادبیات، هنر، سفالگری و فلزکاری در ایستگاه‌های تجاری میان دو کشور در بقایای میراث فرهنگی به خوبی قابل شناسایی است و می‌تواند موضوع پژوهش‌های مشترک میان محققان، مراکز پژوهشی و دانشگاهی ایران و جمهوری خلق چین قرار گیرد.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش دیپلماسی فرهنگی در توسعه روابط رسمی میان دو کشور تاکید کرد: میراث‌فرهنگی به عنوان شاخصه‌ای تمدنی، دروازه‌ای برای افزایش سطح روابط در ابعاد مختلف میان ایران و چین است. برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های میراث فرهنگی همچون «ارمغان ابریشم» که به همت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ـ به‌عنوان قطب پژوهشی وزارتخانه ـ برگزار شده است، مصداقی از این دیپلماسی فرهنگی هدفمند به‌شمار می‌رود.

وی افزود: برنامه‌ بعدی این وزارتخانه به میراث‌فرهنگی دریایی دو کشور اختصاص یافته است. امید می‌رود این همکاری، با تمرکز بر شناخت فرهنگ و فناوری دریایی، بتواند درک ارزشمندی از خلاقیت‌های کهن دو ملت به جامعه ایران و چین عرضه کند.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرد: این تعاملات فرهنگی می‌تواند مقدمه‌ای ارزشمند برای افزایش حضور گردشگران چینی در سرزمین کهنسال ایران باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ