تسلیت رئیس سازمان سینمایی در پی درگذشت ناصر تقوایی
رئیس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت فیلمساز مطرح کشورمان ناصر تقوایی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در پیام رائد فریدزاده آمده است:
"به نامخداوند نور و قلم
درگذشت استاد ناصر تقوایی، فیلمساز بزرگ و اندیشمند سینمای ایران، ضایعهای عمیق برای فرهنگ و هنر این سرزمین است. او از نسلی بود که سینما را چونان آیینهای برای بازنمود حقیقت انسان و هستی میدید؛ کارگردانی از سرزمین نخلها و گرمای جنوب که میان فکر و کلمه، میان نگاه و معنا، روایت خویش را برمیساخت.
ناصر تقوایی را باید معمار روایت و اندیشه دانست؛ روایتی از خاک سرزمینی که به آن تعلق و تعشق داشت. هنرمندی که در میان هیاهو و همهمه به لایههای عمیق انسان فرو رفت و از دل جزئیات، جهانی از عشق و تنهایی ،رنج و بردباری را آفرید. آثار ماندگارش چون «ناخدا خورشید»، «ای ایران» و «کاغذ بیخط» و مستندها و فیلم کوتاهی که هر یک بخشی از میراث فرهنگی کشورند و در حافظه تصویری همگان ثبت شدهاند. ناصر تقوایی استاد تصویر جزئیات بود و نیک میدانست که چه خون دلی برای خلق جهان اثر هنری باید خورد.
سینمای ایران با رفتن ناصر تقوایی، یکی از استوانههای مستحکم و ریشهدار خود را از دست داد؛ استادی که خوب بر کلمه و معنا و نور و تصویر و بیان حقیقت در سکوت واقف بود. از درگاه خداوند متعال برای این استاد فرهیخته آرامش ابدی و برای خانواده گرامی، شاگردان و دوستدارانش صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
روحش در آرامش و نامش تا ابد در حافظه سینمای ایران زنده باد."