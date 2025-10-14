تسلیت رئیس سازمان سینمایی در پی درگذشت ناصر تقوایی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در پیام رائد فریدزاده آمده است:

"به نام‌خداوند نور و قلم

درگذشت استاد ناصر تقوایی، فیلم‌ساز بزرگ و اندیشمند سینمای ایران، ضایعه‌ای عمیق برای فرهنگ و هنر این سرزمین است. او از نسلی بود که سینما را چونان آیینه‌ای برای بازنمود حقیقت انسان و هستی می‌دید؛ کارگردانی از سرزمین نخل‌ها و گرمای جنوب که میان فکر و کلمه، میان نگاه و معنا، روایت خویش را برمی‌ساخت.

ناصر تقوایی را باید معمار روایت و اندیشه دانست؛ روایتی از خاک سرزمینی که به آن تعلق و تعشق داشت. هنرمندی که در میان هیاهو و همهمه به لایه‌های عمیق انسان فرو رفت و از دل جزئیات، جهانی از عشق و تنهایی ،رنج و بردباری را آفرید. آثار ماندگارش چون «ناخدا خورشید»، «ای ایران» و «کاغذ بی‌خط» و مستندها و فیلم کوتاهی که هر یک بخشی از میراث فرهنگی کشورند و در حافظه تصویری همگان ثبت شده‌اند. ناصر تقوایی استاد تصویر جزئیات بود و نیک می‌دانست که چه خون دلی برای خلق جهان اثر هنری باید خورد.

سینمای ایران با رفتن ناصر تقوایی، یکی از استوانه‌های مستحکم و ریشه‌دار خود را از دست داد؛ استادی که خوب بر کلمه و معنا و نور و تصویر و بیان حقیقت در سکوت واقف بود. از درگاه خداوند متعال برای این استاد فرهیخته آرامش ابدی و برای خانواده گرامی، شاگردان و دوستدارانش صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش در آرامش و نامش تا ابد در حافظه سینمای ایران زنده باد."

