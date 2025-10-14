بیانیه انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران به مناسبت درگذشت ناصر تقوایی

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

استاد ناصر تقوایی، سینماگر خلاق و مولف ایران، همزمان با سالگرد استاد دیگر سینما داریوش مهرجویی، چهره در نقاب خاک کشید.

او که بیش از نیم قرن سینماگری کامل و سینمایش سینمای تراز ایران بود، در طول حیات پر بارش توانست سینمای ملی ایران را زبانزدکند و هرگاه از ابشخور زیست، بوم فرهنگی اش نوشت یا ساخت مرزهای دقت و خلاقیت هنری و روایت در سینمای ایران را جابجاکرد.

او یکی از مهمترین استوانه‌های موج نو سینمای ایران بود که ریشه در فرهنگ بومی ملی داشت.

ناصر تقوایی، متولد ۱۳۲۰ در آبادان، بود که امروز در تهران جهانش را عوض کرد.

از آثار ماندگار او می‌توان به فیلم‌های «ناخدا خورشید»، «آرامش در حضور دیگران»، «کاغذ بی‌خط» و مجموعه تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» اشاره کرد.

او سال‌ها به‌ دلیل بیماری از فضای عمومی و فعالیت سینمایی دور بود، اما نامش همچنان با اعتبار، دقت و نثر ادبی در فیلم‌نامه‌نویسی گره خورده است.

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، فقدان این سینماگر بزرگ و عضو خود را به خانواده ایشان وبخصوص سرکار خانم وفا مهر، سینمای ایران،فرهنگدوستان ایران زمین و مردم ابادان تسلیت می‌گوید.

