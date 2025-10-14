خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیران جدید ساترا معرفی شدند

مدیران جدید ساترا معرفی شدند
کد خبر : 1699919
لینک کوتاه کپی شد.

آیین تکریم و معارفه مدیران ساترا با حضور رئیس ساترا، قائم‌مقام مرکز طرح، برنامه و بودجه و قائم‌مقام معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی، معاونان و برخی مدیران ساترا برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، آیین تکریم و معارفه چند تن از مدیران ساترا با حضور جواد رمضان‌نژاد رئیس ساترا، علی وحیدی قائم‌مقام مرکز طرح، برنامه و بودجه و محمد رستگار قائم‌مقام معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی، معاونان و برخی مدیران ساترا برگزار شد.

در این مراسم جعفر صادقی که پیش از این به‌عنوان مدیر ارزیابی و رتبه‌بندی ساترا مشغول به فعالیت بود، به‌عنوان سرپرست اداره کل اطلاعات و برنامه‌ریزی و حسین گل‌محمدی به‌‌عنوان مدیرکل فناورى و سامانه‌هاى نوین ساترا منصوب شدند.

همچنین سیدمرتضی عمادی‌سرخی به‌عنوان سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی و محدثه افضلی به‌عنوان سرپرست آموزش و مدیریت فرهنگ‌سازی ساترا معرفی شدند.

الهه بهمن‌یار نیز به‌عنوان سرپرست مدیریت صدور مجوز و محمدطاهر افضلی به‌عنوان سرپرست مدیریت مالکیت فکری و حفاظت از داده ساترا منصوب شدند.

پایان‌بخش این مراسم تقدیر و قدردانی رئیس ساترا از زحمات محمدرضا سلمانی مدیرکل سابق اطلاعات و برنامه‌ریزی، احسان محمدنژاد مدیرکل سابق توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی، سیدمهدی حسینی مدیر سابق آموزش و مدیریت فرهنگ‌سازی و حسن مقتدری‌اصفهانی مدیر سابق صدور مجوز ساترا بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ