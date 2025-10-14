مدیران جدید ساترا معرفی شدند
آیین تکریم و معارفه مدیران ساترا با حضور رئیس ساترا، قائممقام مرکز طرح، برنامه و بودجه و قائممقام معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی، معاونان و برخی مدیران ساترا برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، آیین تکریم و معارفه چند تن از مدیران ساترا با حضور جواد رمضاننژاد رئیس ساترا، علی وحیدی قائممقام مرکز طرح، برنامه و بودجه و محمد رستگار قائممقام معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی، معاونان و برخی مدیران ساترا برگزار شد.
در این مراسم جعفر صادقی که پیش از این بهعنوان مدیر ارزیابی و رتبهبندی ساترا مشغول به فعالیت بود، بهعنوان سرپرست اداره کل اطلاعات و برنامهریزی و حسین گلمحمدی بهعنوان مدیرکل فناورى و سامانههاى نوین ساترا منصوب شدند.
همچنین سیدمرتضی عمادیسرخی بهعنوان سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی و محدثه افضلی بهعنوان سرپرست آموزش و مدیریت فرهنگسازی ساترا معرفی شدند.
الهه بهمنیار نیز بهعنوان سرپرست مدیریت صدور مجوز و محمدطاهر افضلی بهعنوان سرپرست مدیریت مالکیت فکری و حفاظت از داده ساترا منصوب شدند.
پایانبخش این مراسم تقدیر و قدردانی رئیس ساترا از زحمات محمدرضا سلمانی مدیرکل سابق اطلاعات و برنامهریزی، احسان محمدنژاد مدیرکل سابق توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی، سیدمهدی حسینی مدیر سابق آموزش و مدیریت فرهنگسازی و حسن مقتدریاصفهانی مدیر سابق صدور مجوز ساترا بود.