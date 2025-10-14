پیام تسلیت مرکز گسترش برای درگذشت ناصر تقوایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در این پیام نوشته شده است: «بازگشت همه به سوی خداوند مهربان است. ناصر تقواییِ بزرگ، فیلمساز و نویسنده خلاق دنیای ما را ترک کرد. فقدان او که عمرش را صرف سینما و ادبیات کرد، ضربه‌ای بزرگ برای هنر ایران است. او را با آثار مستند و داستانی درخشان و نگاه منتقدانه و جزئی نگرش به پدیده‌ها به یاد خواهیم آورد. فراموش نمی‌کنیم که مستند «اربعین» او همچنان یکی از زنده‌ترین سندهای تصویری از این آیین است. گزیده‌کاری و حساسیتش در فیلمسازی، کارنامه‌ای خاص از او به یادگار گذاشته که نقاط درخشان و برجسته‌اش فراوان است. تاثیر ناصر تقوایی بر سینماگرانِ پس از او، تمام نشدنی است.

سفر او در سالروز درگذشت دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران، زنده‌یاد داریوش مهرجویی، اندوهی مضاعف است.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، درگذشت این فیلمساز تکرار نشدنی را به خانواده داغدار و محترم تقوایی، همکاران و دوستان و جامعه سینمای ایران تسلیت می‌گوید.»

در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از زنده‌یاد ناصر تقوایی تجلیل شد.

