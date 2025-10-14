خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت مرکز گسترش برای درگذشت ناصر تقوایی

پیام تسلیت مرکز گسترش برای درگذشت ناصر تقوایی
کد خبر : 1699894
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با انتشار پیامی درگذشت ناصر تقوایی سینماگر و نویسنده نامدار ایرانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در این پیام نوشته شده است: «بازگشت همه به سوی خداوند مهربان است. ناصر تقواییِ بزرگ، فیلمساز و نویسنده خلاق دنیای ما را ترک کرد. فقدان او که عمرش را صرف سینما و ادبیات کرد، ضربه‌ای بزرگ برای هنر ایران است. او را با آثار مستند و داستانی درخشان و نگاه منتقدانه و جزئی نگرش به پدیده‌ها به یاد خواهیم آورد. فراموش نمی‌کنیم که مستند «اربعین» او همچنان یکی از زنده‌ترین سندهای تصویری از این آیین است. گزیده‌کاری و حساسیتش در فیلمسازی، کارنامه‌ای خاص از او به یادگار گذاشته که نقاط درخشان و برجسته‌اش فراوان است. تاثیر ناصر تقوایی بر سینماگرانِ پس از او، تمام نشدنی است.

سفر او در سالروز درگذشت دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران، زنده‌یاد داریوش مهرجویی، اندوهی مضاعف است.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، درگذشت این فیلمساز تکرار نشدنی را به خانواده داغدار و محترم تقوایی، همکاران و دوستان و جامعه سینمای ایران تسلیت می‌گوید.»

در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از زنده‌یاد ناصر تقوایی تجلیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ