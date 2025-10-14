آغاز اکران آنلاین «غیبت موجه»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «غیبت موجه» ساخته عباس رافعی از سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۸ شب در بخش «سینما آنلاین» فیلم‌نت اکران آنلاین می شود.

این فیلم که سال ۹۹ ساخته شده است چند سالی مجوز اکران نمی گرفت و درنهایت تابستان سالجاری روی پرده رفت.

ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی، حسن زارعی، سلام نوری، مهری آل آقا، امیر شریعت، مسعود رضایی، آیسان کرمی، سعید درآینده، مهدی شریفی، بازیگران «غیبت موجه» هستند.

عوامل فیلم «غیبت موجه عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: عباس رافعی، نویسندگان: منیژه صالح پناه، عباس رافعی، مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم زاده، طراح صحنه: محمد رضا میرزا محمدی، طراح لباس: پردیس رافعی، طراح گریم: مهرداد قلی‌پور، مدیران تولید: مهدی نریمانی، احمد رضایی، موسیقی: سیاوش امامی، تدوین: مسعود فرجامی، صداگذاری: حسین ابوالصدق.

داستان این فیلم درباره زنی است که رابطه‌ای غیرمتعارف او را به مدرسه‌ای پسرانه می‌کشاند غافل از اینکه این رابطه غیرمتعارف، مدیر، ناظم و معلم مدرسه را نیز درگیر می‌کند و این در حالی است که حضور این زن رازهای پنهان هر یک را برملا می‌کند.

بلیت بخش سینما آنلاین فیلم نت ۱۰۰ هزارتومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.

انتهای پیام/