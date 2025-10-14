اولین حضور جهانی فیلم کوتاه «قایم باشک» در فرانسه
فیلم کوتاه «قایم باشک» به جشنواره World Film Festival in Cannes کشور فرانسه راه یافته و فینالیست بخش بهترین فیلم این جشنواره شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای؛ فیلم کوتاه «قایم باشک» به نویسندگی و کارگردانی فتاح مینوبخش، تهیه کنندگی محمد حسینخانی در اولین حضور جهانی خود به جشنواره World Film Festival in Cannes کشور فرانسه راه یافته و فینالیست بخش بهترین فیلم این جشنواره شد.
این فیلم در دل یک مراسم مذهبی در یک خانه سنتی رخ میدهد و روایتگر داستان پسربچهای کنجکاو است که وارد دنیایی میشود که نباید ببیند. بازی کودکانه «قایمباشک» در نهایت به کشفهای تلخ و رازهای ناگفته میانجامد.
بازیگرانی چون اشکان اردستانی در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
از دیگر عوامل این اثر هنری میتوان به مدیر فیلمبرداری: علی طالبی، صدابردار: سهیل متولی، طراح لباس: مریم محمدپور، طراح گریم: رکسانا نیکپور، طراح صحنه: امین جهانی، مشاور رسانهای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.