اولین حضور جهانی فیلم کوتاه «قایم باشک» در فرانسه

اولین حضور جهانی فیلم کوتاه «قایم باشک» در فرانسه
فیلم کوتاه «قایم باشک» به جشنواره World Film Festival in Cannes کشور فرانسه راه یافته و فینالیست بخش بهترین فیلم این جشنواره شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای؛ فیلم کوتاه «قایم باشک» به نویسندگی و کارگردانی فتاح مینوبخش، تهیه کنندگی محمد حسین‌خانی در اولین حضور جهانی خود به جشنواره World Film Festival in Cannes کشور فرانسه راه یافته و فینالیست بخش بهترین فیلم این جشنواره شد.

این فیلم در دل یک مراسم مذهبی در یک خانه سنتی رخ می‌دهد و روایتگر داستان پسربچه‌ای کنجکاو است که وارد دنیایی می‌شود که نباید ببیند. بازی کودکانه «قایم‌باشک» در نهایت به کشف‌های تلخ و رازهای ناگفته می‌انجامد.

بازیگرانی چون اشکان اردستانی در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به مدیر فیلمبرداری: علی طالبی، صدابردار: سهیل متولی، طراح لباس: مریم محمد‌پور، طراح گریم: رکسانا نیکپور، طراح صحنه: امین جهانی، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

