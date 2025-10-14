خانه سینما در سوگ ناصر تقوایی

به گزارش ایلنا، خانه سینما در پی درگذشت «ناصر تقوایی» متنی را به شرح زیر منتشر کرده است:

چراغ‌ها که خاموش می‌شوند، راه چگونه است؟

شاید راه همان باشد که «ناصر تقوایی» آن را آزمود؛ «سکوت و شرافت»

اما برای ما سکوت او سخن می‌گوید:

از رنج هنرمندی و از رنج هنرمندان

برای ما اما شرافت او معیار است.

باشد که همچنان راوی صادق قصه‌های این سرزمین باشیم.

او خاموش شد اما سخن او، منش او و تا به ابد شرافت هنرمندانه او راهنمای ما خواهد بود.

خانه سینما _ جامعه اصناف سینمای ایران_ در سوگ بزرگمرد سینما و ادبیات ایران همراه خانواده ارجمند و دوستداران و شاگردان اوست.

خانه سینما - ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴

