خانه سینما در سوگ ناصر تقوایی
خانه سینما در پی درگذشت ناصر تقوایی کارگردان پیشکسوت سینمای ایران متنی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، خانه سینما در پی درگذشت «ناصر تقوایی» متنی را به شرح زیر منتشر کرده است:
چراغها که خاموش میشوند، راه چگونه است؟
شاید راه همان باشد که «ناصر تقوایی» آن را آزمود؛ «سکوت و شرافت»
اما برای ما سکوت او سخن میگوید:
از رنج هنرمندی و از رنج هنرمندان
برای ما اما شرافت او معیار است.
باشد که همچنان راوی صادق قصههای این سرزمین باشیم.
او خاموش شد اما سخن او، منش او و تا به ابد شرافت هنرمندانه او راهنمای ما خواهد بود.
خانه سینما _ جامعه اصناف سینمای ایران_ در سوگ بزرگمرد سینما و ادبیات ایران همراه خانواده ارجمند و دوستداران و شاگردان اوست.
خانه سینما - ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴