خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلمنامه «خون بس» برنده جایزه جشنواره انگلستان شد

فیلمنامه «خون بس» برنده جایزه جشنواره انگلستان شد
کد خبر : 1699870
لینک کوتاه کپی شد.

فیلمنامه ایرانی «خون بس» نوشته سعید قاسمی، برنده جایزه جشنواره بفتایی انگلستان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، فیلمنامه کوتاه «خون بس» Blood Enough نوشته‌ سعید قاسمی، فیلمساز و فیلمنامه‌نویس ایرانی، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه بیستمین دوره جشنواره  British Urban Film Festival (BUFF)در سال ۲۰۲۵ شد.

جشنواره بین‌المللی BUFF در سال ۲۰۰۵ تأسیس و تبدیل به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی مستقل اروپا شد. این جشنواره موردتأیید و اعتبار BAFTA ، BIFA،AMAA  و IRIS PRIZE در بریتانیاست.

فیلمنامه «خون بس» داستان دختری به نام رستا را در روستایی دورافتاده، روایت می‌کند. رستا، باید میان نجات برادر کوچکش از مجازات خون‌خواهی و محافظت از خواهر خردسالش از ازدواجی اجباری، تصمیمی سرنوشت‌ساز بگیرد.

پوستر این فیلمنامه کوتاه را متین خیبلی، طراحی کرده و مشاور رسانه‌ای اثر, علی کشاورز است.

مراسم اهدای جوایز BUFF در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در سینمای Genesis لندن با حضور چهره‌های شناخته‌شده سینمای بریتانیا از جمله آمل امین، لیزا مافیا و تدی نایگ و... برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ