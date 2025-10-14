محمد کاسبی به خانه ابدی بدرقه شد/ بازیگری که عاشق اهل بیت (ع) بود
مراسم تشییع پیکر محمد کاسبی صبح امروز سهشنبه ۲۲ مهر در محوطه خارجی حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این مراسم حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: علیرغم بیماری و دشواریهایی که برای مرحوم کاسبی در سالهای اخیر پیش آمده بود همواره عزتمتدانه زندگی کرد و تأثیر عشق به امیر مومنان در جهات مختلف زندگی اتفاقی متفاوت را برای او رقم زده بود و به عنوان یک انسان که به گردن ما در تاسیس حوزه هنری حق دارد واقعا اهل صداقت و صراحت بودند و آنچه به ذهنشان میرسید دلسوزانه میگفتند.
قمی خاطرنشان کرد: در آخرین مکالمه تلفنی که با ایشان داشتم، میگفتند اگر امروز اتحاد مقدس است فلان اثر هنری قابلیت بهم زدن اتحاد را دارد و چه باید کرد، با کسالت سخت و سنگینی که داشتند هم با محبت بودند و هم حواسجمع. خبر شهادت سیدحسن نصرالله را که شنیدند انگشتر سیدحسن نصرالله را که به ایشان داده بودم را میخواستند به من برگردانند چون میگفتند ایشان دیگر نیست و من نمیتوانم چنین هدیهای از ایشان دریافت کنم. به من میگفتند این انگشتر را کنار انگشتر حاج قاسم گذاشتهام و با آنها حرف میزنم.
در ادامه مجید مجیدی کارگردان سینما روی صحنه آمد و اظهار کرد: رفاقت من و محمد به درازای این انقلاب است. از صبح که اینجا آمدم تمام خاطرات محمد را در اینجا مرور کردم. محمد کاسبی واقعا آدمی بامرام، بامعرفت، با اخلاق، با فضیلت و باسواد بود و آنطور که باید و شاید شناخته نشد. ما اولین تئاتر انقلاب را که به روی صحنه آوردیم با حضور محمد کاسبی بود. از هنرمندان فرهیختهای بود، او را به عنوان بازیگر میشناسند و او واقعا دغدغهش مسایل مردم و انقلاب بود.
مجیدی خاطرنشان کرد: فیلم «شنا در زمستان» را سال ۶۸ ساخت و من افتخار داشتم که در کنارش بودم و هنوز هم بعضی وقتها در تلویزیون پخش میشود و مخاطب دارد. محمد واقعا آدم دغدغهمندی بود و هیچوقت از باورها و اعتقادش دست نشست. همین پنج سال اخیر وقتی با او صحبت میکردیم دغدغه مردم و انقلاب را داشت و خیلی ساده زندگی کرد. امروز وداع میکنیم با مردی که در ناملایمتیها ایستاد و همیشه امیدوار بود. محمد عاشق اهل بیت (ع) بود و به ساحت آقا علیبن موسی رضا عنایت ویژه داشت، به آقا اباعبدالله ارادت ویژه داشت.
در ادامه مسعود دهنمکی به عنوان دیگر سخنران اظهار کرد: با مرحوم کاسبی در آخرین نقشآفرینیاش در سریال «دادستان» همکاری داشتم. در سالهایی که وارد سینما شدم حدود ده-پانزده سال پیامک میدادند و میگفتند من فلانی هستم و تبریک میگویم که وارد سینما شدید. خبر ساخت «دادستان» را شنیده بود و میدانست درباره نفوذیهاست، به من زنگ زد و گفت تا حالا نشده که من به کسی بگویم که میخواهم در این کار باشم ولی من ساخت این سریال را شنیدم و این نقش مال من است. ما چند گزینه داشتیم که هیچکدام به توافق نرسید و من میدانستم ایشان کسالت دارند و میگفتند چرا برای این نقش اینقدر اصرار داری، گفت من یک عمر برای این حرفها جنگیدم، من نه چپ هستم و نه راست، من عدالتخواهم و انقلابیام و برای این حرفها هزینه دادم.
دهنمکی در پایان اظهار کرد: وقتی ابوذر به دلیل انتقادهایش تبعید شد حضرت علی (ع) به بدرقه او رفت. محمد کاسبی هم ابوذر بازیگران بود و کاش به دغدغههای این هنرمندان توجه شود.
در ادامه حسامالدین سراج خواننده روی صحنه آمد و گفت: گفته میشود هنرمندان ابوذر زمان هستند، میگویند ابتهاج هم ابوذر زمان بود، حافظ هم ابوذر زمان میدانند ولی به نظر من این کلیشهها اشتباه است بگذاریم هنرمند همانی که هست، باشد.
در ادامه سراج آوازی با یک شعر از حافظ را خواند.
در بخش دیگر مراسم تشییع محمد کاسبی، کورش سلیمانی به عنوان عضوی از انجمن بازیگران روی صحنه آمد و اظهار کرد: من عضو کوچکی از خانواده بزرگ انجمن بازیگران و سالهای سال تماشاگر آثار محمد کاسبی بودم. به خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض میکنم، اگر ایشان در خاطر و یاد مردم جای دارد به خاطر نقشآفرینیهایی است که همه سالها از ایشان دیدیم. بازیگران با عشق برای مردم خدمت میکنند و چون شمع میسوزند تا فرهنگ ایران روز به روز درخشانتر شود. آقای کاسبی چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه سینما به عنوان یک بازیگر متشخص هنرنمایی کردند و در کنار آقای کشاورز برای من سمبل پدر در سینما و تلویزیون بودند.
در بخش پایانی این مراسم دختران مرحوم محمد کاسبی (سحر و یلدا) روی صحنه آمده و دلنوشتهای خواندند.