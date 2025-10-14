هنرمندان و مسئولان در وداع با محمد کاسبی چه گفتند؟/ او ابوذر حوزه بازیگری بود+فیلم
پیکر محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون امروز سهشنبه بیست و دوم مهرماه در محوطه باز حوزه هنری تهران، طی مراسمی تشییع شد. تعدادی از هنرمندان و مسئولان در این مراسم حضور یافتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی برگزاری مراسم تشییع زندهیاد محمد کاسبی که امروز سهشنبه بیست و دوم مهرماه در حوزه هنری انجام شد، تعدادی از هنرمندان و مسئولان حضور داشتند.
برخی از آنها درباره شخصیت محمد کاسبی صحبت کردند. آوازخوانی حسامالدین سراج بخش دیگری از مراسم بود.
حسامالدین سراج در مراسم تشییع محمد کاسبی
هنرمندان و علاقهمندان برای بدرقه این چهره ماندگار سینمای ایران گرد هم آمدند
دلجویی زینب سلیمانی (فرزند سردار شهید قاسم سلیمانی) از فرزند زندهیاد کاسبی
مسعود ده نمکی در بخشی از صحبتهایش درباره محمد کاسبی گفت: محمد کاسبی، ابوذر حوزه بازیگری بود و نقش عدالت خواهی را به درستی ادا کرد.