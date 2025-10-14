خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
هنرمندان و مسئولان در وداع با محمد کاسبی چه گفتند؟/ او ابوذر حوزه بازیگری بود+فیلم

هنرمندان و مسئولان در وداع با محمد کاسبی چه گفتند؟/ او ابوذر حوزه بازیگری بود+فیلم
پیکر محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون امروز سه‌شنبه بیست‌ و دوم مهرماه در محوطه باز حوزه هنری تهران،‌ طی مراسمی تشییع شد. تعدادی از هنرمندان و مسئولان در این مراسم حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار  ایلنا، طی برگزاری مراسم تشییع زنده‌یاد محمد کاسبی که امروز سه‌شنبه بیست و دوم مهرماه در حوزه هنری انجام شد، تعدادی از هنرمندان و مسئولان حضور داشتند.

برخی از آنها درباره شخصیت محمد کاسبی صحبت کردند.  آوازخوانی حسام‌الدین سراج بخش دیگری از مراسم بود.

حجم ویدیو: 3.01M | مدت زمان ویدیو: 00:00:42 دانلود ویدیو

حسام‌الدین سراج در مراسم تشییع محمد کاسبی

حجم ویدیو: 1.52M | مدت زمان ویدیو: 00:00:22 دانلود ویدیو

 هنرمندان و علاقه‌مندان برای بدرقه این چهره ماندگار سینمای ایران گرد هم آمدند

حجم ویدیو: 1.98M | مدت زمان ویدیو: 00:00:14 دانلود ویدیو

دلجویی زینب سلیمانی (فرزند سردار شهید قاسم سلیمانی) از فرزند زنده‌یاد کاسبی

حجم ویدیو: 2.64M | مدت زمان ویدیو: 00:00:39 دانلود ویدیو

مسعود ده نمکی  در بخشی از صحبت‌هایش درباره محمد کاسبی گفت:  محمد کاسبی، ابوذر حوزه بازیگری بود و نقش عدالت خواهی را به درستی ادا کرد.

انتهای پیام/
