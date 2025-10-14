ناصر تقوایی درگذشت

به گزارش ایلنا، مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی، از درگذشت او خبر داد.

ناصر تقوایی ۲۲ تیرماه ۱۳۲۰ در آبادان متولد شد. فیلم‌های ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بی خط از برجسته‌ترین آثار اوست.

ناصر تقوایی را یکی از سینماگران مولف کشور می‌دانند. او از پیشگامان جنبش موج نوی سینمای ایران بود. او همچنین یکی از داستان‌نویس‌های معاصر به شمار می‌رود.

مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی درباره او نوشته است:

ناصر تقوایی هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید به رهایی رسید.

پروازش را به خاطر بسپاریم.

او عاشق گیاهان بود، به یادش درخت بکاریم.

او عاشق نور بود ، شمع خویش را بیافروزیم.

او عاشق جامه سپید بود و به یادش سپید بپوشیم. او عاشق ادبیات بود به یادش بخوانیم.

او عاشق سینما بود به یادش تماشا کنیم.

یاد او را با نواختن و شنیدن موسیقی و تماشای هنرها گرامی بداریم. نه غیر از این.

راهرش پر ره‌رو

مرضیه وفامهر

