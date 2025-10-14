خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناصر تقوایی درگذشت

ناصر تقوایی درگذشت
کد خبر : 1699800
لینک کوتاه کپی شد.

ناصر تقوایی فیلمساز و نویسنده باسابقه ایرانی در سن هشتاد و چهار سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا، مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی، از درگذشت او خبر داد.

ناصر تقوایی ۲۲ تیرماه ۱۳۲۰ در آبادان متولد شد. فیلم‌های ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بی خط از برجسته‌ترین آثار اوست.

ناصر تقوایی را یکی از سینماگران مولف کشور می‌دانند. او از پیشگامان جنبش موج نوی سینمای ایران بود. او همچنین یکی از داستان‌نویس‌های معاصر به شمار می‌رود.

مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی درباره او نوشته است:

ناصر تقوایی هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید به رهایی رسید. 

پروازش را به خاطر بسپاریم.

او عاشق گیاهان بود، به یادش درخت بکاریم. 

او عاشق نور بود ، شمع خویش را بیافروزیم.

او عاشق جامه سپید بود و به یادش سپید بپوشیم. او عاشق ادبیات بود به یادش بخوانیم.

او عاشق سینما بود به یادش تماشا کنیم.

یاد او را با نواختن و شنیدن موسیقی و تماشای هنرها گرامی بداریم. نه غیر از این. 

راهرش پر ره‌رو

مرضیه وفامهر

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ