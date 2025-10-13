خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشهدالرضا (ع) میزبان خادمان و پیرغلامان حسینی شد

مشهدالرضا (ع) میزبان خادمان و پیرغلامان حسینی شد
کد خبر : 1699362
لینک کوتاه کپی شد.

بیست و دومین اجلاس بین المللی تحلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی در مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اجلاس، عرفان خداپرست دبیر اجلاس با اعلام این خبر گفت: با عنایت به برگزاری دوره قبلی این رویداد در استان کرمان و اهدا بیرق عتبات عالیات به نمایندگان استان خراسان رضوی،شهر مشهد به همت سازمان بسیج صداوسیما و مرکز صداوسیمای خراسان رضوی و همکاری استانداری خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی میزبان بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی خواهد بود.

مشاور رییس سازمان بسیج صداوسیما افزود:با توجه به ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ،برنامه فرهنگی متناسب با این فضا پیش بینی شده است که در آینده ای نزدیک در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه تشریح خواهد شد.

وی زمان برگزاری این رویداد عظیم بین المللی را بیستم لغایت بیست و دوم آبان ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: رایزنی ها برای حضور مادحین و چهره های برجسته ستایشگری جهان اسلام نیز در حال حاضر به طور مستمر ادامه دارد و ان شا الله در جوار حریم مطهر و عرشی رضوی شاهد برگزاری باشکوه این مراسم آیینی خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ