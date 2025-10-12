خبرگزاری کار ایران
در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

اکبر منتجبی مدیرکل دفتر توسعه آموزش رسانه شد
اکبر منتجبی مدیرکل دفتر توسعه آموزش رسانه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی اکبر منتجبی را به عنوان مدیرکل دفتر توسعه آموزش رسانه این وزارتخانه منصوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به اکبر منتجبی آمده است:

«نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه رسانه و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور رسانه¬ای و تبلیغات به موجب این حکم به سمت «مدیرکل دفتر توسعه آموزش رسانه» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با تأکید بر اولویت راهبردی آموزش، بهره گیری از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی برای رسانه‌ها و روزنامه نگاران – در کنار تقویت آموزش‌های سنتی و مهارت‌های بنیادین حرفه‌ای – نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی روزآمد، ارتقای سواد رسانه و داده، مقابله با اخبار جعلی، و هوش مصنوعی در تحریریه ها، توسعه توانمندی¬های تولید و توزیع محتوای چند رسانه ای، استانداردسازی سرفصل‌ها و ارزیابی اثربخشی دوره ها، گسترش عدالت آموزشی و دسترسی در سراسر کشور، بهره گیری حداکثری از ظرفیت اساتید و مراکز تخصصی، و رصد مستمر تحولات پرشتاب زیست بوم رسانه اقدام فرمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف دولت وفاق، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج)، موفق و مؤید باشید. »

اکبر منتجبی روزنامه‌نگار، سردبیر و تحلیل‌گر رسانه‌ای و در بیش از ۴۰ روزنامه، هفته‌نامه و نشریه سراسری قلم زده است.

او نزدیک به سه دهه فعالیت، در سمت‌هایی چون سردبیر، معاون سردبیر، دبیر گروه سیاسی و روزنامه‌نگار ارشد در رسانه‌های گوناگون فعالیت کرده است.

از جمله سوابق مدیریتی و حرفه‌ای وی می‌توان به سردبیر روزنامه سازندگی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، سردبیر هفته‌نامه صدا، سردبیر خبرگزاری آفتاب، روزنامه‌نگار و دبیر گروه در رسانه‌های شرق، اعتماد، اعتماد ملی، هم‌میهن، آفتاب امروز، نوروز، مهرنامه، شهروند امروز، آسمان، صدا اشاره کرد.

از دیگر فعالیت‌های این مدیر رسانه‌ای فعالیت در سمت‌هایی از جمله دبیر گروه سیاسی، معاون سردبیر، نویسنده ارشد و… است.

 

