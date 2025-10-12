به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر، در طول شش روز برگزاری دارالفنون که بخش آموزشی جشنواره است، شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در کلاس‌ها، به سفری جمعی گام می‌گذارند که در آن پرده نقره‌ای سینما صفحه‌ای سفید می‌شود که قلم دوربین سینماگر بر آن شعر خود را می‌‌سراید.

دارالفنون محملی است برای کشف و پرورش استعدادهای جوان در عرصه سینما. نظر به راهبرد اساسی جشنواره‌ی جهانی فیلم فجر در دوره‌ی پیش رو، این بخش نیز به سینمای شاعرانه توجهی ویژه دارد و آموزش‌ها و کارگاه‌های دارالفنون با محوریت سینمای شاعرانه برگزار می‌‌شوند؛ سینمایی که مبتنی است بر رؤیا، سکوت، موسیقی، استعاره، ایهام و عواطف انسانی. دارالفنون همچنین آیینی است برای تکریم شعر و شاعران سینما.

آموزش‌‌ها و کارگاه‌های دارالفنون از ۶ تا ۱۱ آذر (۲۷ نوامبر تا ۲ دسامبر) برگزار می‌شود و مهلت نهایی ثبت‌‌نام و ارسال مدارک روز 28 اکتبر ۲۰۲۵ (5 آبان ماه) خواهد بود.

کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی در سالنی واقع در محل اصلی جشنواره برگزار می‌شود و ترجمه همزمان فراهم خواهد بود و تمامی دانشجویان (ایرانی و خارجی) از تسهیلات اقامت، رفت‌وآمد و پذیرایی بهره‌‌مند می‌شوند.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر پنجم تا دوازدهم آذرماه سال جاری به دبیری روح‌اله حسینی برگزار می‌شود.

