سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
کنسرتهای خیابانی منع قانونی ندارند
محمدمهدی احمدی گفت:
به گزارش ایلنا به نقل از انجمن موسیقی ایران، محمدمهدی احمدی، سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سیاستهای جدید این معاونت در برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری کشور، گفت: جشنوارههای امسال باید با نوآوری، تفاوت و حضور پررنگ نسل جوان همراه باشند.
وی درباره جشنوارههای موسیقی فجر، جشنواره موسیقی نواحی و دیگر رویدادهای فرهنگی افزود: جشنوارهها طبق روال هر سال در زمانهای تعریفشده انجام میشوند، اما دو نکته در جشنوارههای امسال برای من مورد نظر است که هم به دبیران جشنوارهها و هم به مقامات مسئول این حوزهها گفتهام. نخست اینکه هر جشنواره نسبت به سال قبل باید تفاوتی داشته باشد. مردم باید در هر جشنواره یک نوآوری احساس کنند و متوجه شوند که این دوره از جشنواره امتیازات و مزایایی دارد که با دوره گذشته متفاوت است.
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تأکید کرد: فضای فرهنگی و هنری جامعه توسط نسل فعلی اداره میشود و تأکید من این است که باید به نسل جدید توجه ویژهای شود تا دیده شود و باور کند که توانمند است. اگر این باور ایجاد شود، میتواند در عرصه موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی حضور جدی و مؤثری داشته باشد.
او در ادامه با اشاره به تجربه خود از جشنواره موسیقی جوان گفت: در جشنواره موسیقی جوان، نوازندگیهایی از جوانان دیدم که انتظار چنین سطحی از آنها نمیرفت؛ اجراهایی در حد قدمای موسیقی کشور و این نشان میدهد که اگر به این نسل توجه کنیم و باورمان بیاید که دارای توانمندی است، مطمئناً در حوزههای فرهنگی و هنری شاهد تحولات خواهیم بود.
احمدی درباره برگزاری کنسرتهای خیابانی نیز توضیح داد: ما هیچ مشکلی با کنسرتهای خیابانی نداریم. مسئله فقط رعایت مقدمات است. مثلاً نباید ۴۸ ساعت قبل اعلام کنند قصد برگزاری دارند. زمان برای انجام مقدمات لازم باید فراهم شود. فضای خیابان باز است و اگر آمادهسازی لازم انجام نشود، ممکن است خدای نکرده به کسی آسیبی برسد و جشن به حادثه تبدیل شود. بنابراین اگر با فاصله زمانی اعلام شود، ما آمادهسازی لازم را انجام میدهیم و کنسرت هم برگزار میشود. برای ما مهم نیست کجا اجرا شود؛ برج آزادی، استادیوم آزادی یا پارکها؛ فقط مقدمات باید آماده باشد. الان هم به مناسبت جشن ملی که رئیسجمهور برای ورزشکاران تأکید کردند، در پارکهای تهران کنسرتهایی برگزار میشود.
او درباره اجرای کنسرت شخصی همایون شجریان نیز گفت: موضوع آقای شجریان به خاطر محدودیت زمانی بود. برگزاری کنسرتهای شخصی، آنهم در سطح ایشان، مقدماتی میخواهد که در آن زمان فراهم نبود. انشاءالله در آینده بتوانیم از ایشان استفاده کنیم.
احمدی در ادامه درباره جشنواره موسیقی فجر و جشنواره موسیقی نواحی نیز بیان داشت: جشنواره موسیقی فجر امسال طبق روال هر سال برگزار میشود به طوری که برنامهریزیهای چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر نیز در حال انجام است و تلاش میکنیم این جشنواره امسال یکماهه برگزار شود، چون هرچقدر دورههای هنری و جشنوارهها طولانیتر باشد، نشاط بیشتری به جامعه منتقل میشود. درباره جشنواره موسیقی نواحی هم امسال کرمان اعلام آمادگی کرده و در حال بررسی هستیم اما هنوز نهایی نشده، اما هدف ما این است که از ظرفیت استانها استفاده کنیم.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: سیاست دولت هم بر این است که نشاط در جامعه افزایش یابد. به همین دلیل جشنواره تئاتر سنتی و آیینی طی هفتههای گذشته برگزار شد. همه این اقدامات در راستای افزایش نشاط اجتماعی و گسترش حضور مردم در فضاهای فرهنگی و هنری است.