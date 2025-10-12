به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست فصلی معاونان و مدیران ستادی و استانی این وزارتخانه که عصر امروز، شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حمل‌ونقل گفت: در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور، چند تکلیف مهم به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده که تاکنون عملیاتی نشده است. برای تحقق توسعه مقاصد گردشگری، ضروری است سیاست‌های حمایتی در حوزه قیمت‌گذاری حمل‌ونقل هوایی بازنگری و با اهداف گردشگری هم‌راستا شود.

وی با اشاره به نقش شورای‌عالی هواپیمایی در سیاست‌گذاری کلان حوزه حمل‌ونقل هوایی افزود: عضویت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شورا، امکان همسوسازی تصمیمات حمل‌ونقل با برنامه‌های توسعه گردشگری را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع و تسهیل سفر گردشگران باشد.

محسنی‌بندپی همچنین بر ضرورت همکاری میان وزارتخانه‌ها برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و توضیح داد: معرفی زمین‌های مستعد برای احداث هتل و تأسیسات گردشگری، درنظر گرفتن پهنه‌های مناسب برای کاربری گردشگری در تصویب طرح‌های توسعه عمرانی و تشکیل کمیته‌های مشترک با معاونت گردشگری برای حل اختلافات مجتمع‌های بین‌راهی، از جمله اقدامات مهم برای تسریع رشد گردشگری کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنعت گردشگری تنها با هماهنگی میان بخش‌های زیرساختی و فرهنگی ممکن است. عضویت وزیر گردشگری در شورای عالی هواپیمایی، نمادی از این هم‌افزایی و گامی مؤثر برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای کشور خواهد بود.

