عضویت وزارت میراث‌فرهنگی در شورای‌عالی هواپیمایی برای توسعه صنعت گردشگری ضروری است
معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر هماهنگی سیاست‌های حمل‌ونقل و گردشگری گفت: حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شورای‌عالی هواپیمایی، گامی کلیدی برای هم‌راستایی تصمیمات حوزه حمل‌ونقل هوایی با اهداف توسعه گردشگری کشور است.

به‌گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست فصلی معاونان و مدیران ستادی و استانی این وزارتخانه که عصر امروز، شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حمل‌ونقل گفت: در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور، چند تکلیف مهم به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده که تاکنون عملیاتی نشده است. برای تحقق توسعه مقاصد گردشگری، ضروری است سیاست‌های حمایتی در حوزه قیمت‌گذاری حمل‌ونقل هوایی بازنگری و با اهداف گردشگری هم‌راستا شود.

وی با اشاره به نقش شورای‌عالی هواپیمایی در سیاست‌گذاری کلان حوزه حمل‌ونقل هوایی افزود: عضویت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شورا، امکان همسوسازی تصمیمات حمل‌ونقل با برنامه‌های توسعه گردشگری را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع و تسهیل سفر گردشگران باشد.

محسنی‌بندپی همچنین بر ضرورت همکاری میان وزارتخانه‌ها برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و توضیح داد: معرفی زمین‌های مستعد برای احداث هتل و تأسیسات گردشگری، درنظر گرفتن پهنه‌های مناسب برای کاربری گردشگری در تصویب طرح‌های توسعه عمرانی و تشکیل کمیته‌های مشترک با معاونت گردشگری برای حل اختلافات مجتمع‌های بین‌راهی، از جمله اقدامات مهم برای تسریع رشد گردشگری کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنعت گردشگری تنها با هماهنگی میان بخش‌های زیرساختی و فرهنگی ممکن است. عضویت وزیر گردشگری در شورای عالی هواپیمایی، نمادی از این هم‌افزایی و گامی مؤثر برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای کشور خواهد بود.

 

 

